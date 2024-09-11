狄娜曾是間諜 奇女子連發哥都係粉絲 曾在大騷串曾志偉

TVB跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，轉眼來到最後五集。結局周的《猜猜我是誰》絕對可以星光熠熠及哲理處處形容，首先打響頭炮的，是一連兩集以「奇女子」狄娜為主題的影片。原名梁幗馨的狄娜，60年代開始活躍於影視圈，代表作有《大軍閥》及《七擒七縱七色狼》等。前日（9日）及昨日兩集《猜猜我是誰》，除精選了狄娜昔日影視作品的精彩演出外，更曝光了狄娜姐的傳奇遭遇、資訊及言論。

與「香港小姐」勁有淵緣

女神形象深入民心的狄娜，原來與「香港小姐」甚有淵緣，分別於1973年、1975年及2006年先後為港姐擔任嘉賓、「最上鏡小姐」頒獎嘉賓及大會評判，其中1975年的關愛社會言論，更是相當Impressive，盡顯熱血女中豪傑面。狄娜頒獎前說：「喺呢個多姿多采嘅美麗場合之中哩，唔好忘記仲有好多外面不美麗嘅場合，今日香港仲有成千上萬失業嘅人，經濟衰退仲有待於各方面嘅努力，所以我衷心希望呢位獲選嘅人，奪得呢個榮銜嘅時候，要心繫香港社會環境嘅狀況，身負促進社會繁榮嘅使命，使到選美有真正嘅意義。」

相隔31年，狄娜再臨港姐盛典繼續大晒口才，當年大會司儀之一的志偉見到狄娜上台即狂笠高帽，狄娜聞言笑笑口KO志偉謂：「曾生你唔好咁講，我知道你唔係真心嘅！」令台下的劉嘉玲及郭富城等笑不攏嘴，如此有幽默感，難怪周潤發當年亦曾公開興奮自稱是狄娜粉絲。其實狄娜姐公然被笠高帽不止一次，1973年她出席港姐盛典時，司儀劉家傑便落足嘴頭指狄娜迷倒很多人，豈料狄娜聞言後不但沒有玩客套，更嬌俏地向劉家傑進逼謂：「我又見唔到你講話為我傾倒嗰啲人，你為唔為我傾倒先？」此話一出，見慣大場面的劉家傑亦即場爆笑、甘拜下風。

金句論婚姻：婚姻係一場永遠爭辯唔完嘅討論

出名快人快語、年青時曾聲稱做過間諜、負責蒐集外國情報的狄娜，即使去到生命盡頭一刻，仍不忘大拋金句。在狄娜2010年的喪禮上，狄娜好友陳永康代狄娜向大家告別謂：「她想大家記得，她生前的談笑風生，而不想大家看到她死後的木無表情」。《猜猜我是誰》還節錄了狄娜生前在訪談節目中的金句，當中婚姻論絕對經典：「婚姻係一場永遠爭辯唔完嘅討論，你相信我。」

曾遭入屋爆竊及脅持 憑機警脫險

狄娜除出奇地幽默、嬌美及睿智外，她的遭遇亦相當傳奇。70年代，狄娜為了與資本主義決裂，竟主動申請破產，成為全港第一人！1992年，狄娜遭賊人持槍闖入豪宅爆竊，期間遭綑綁兼脅持；雖然如此，但據報當年狄娜仍臨危不亂趁賊人不為意暗中報警，最終成功脫險。