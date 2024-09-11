支嚳儀首度拍劇客串《愛回家》　以11字回應鄭梓浩孫美賢感情糾紛

支嚳儀（Venus）今日（11日）出席TVB Plus《我推的野男 Live！》記者會，她接受《香港01》 訪問時透露近期首次接拍電視劇，並參演《愛．回家之開心速遞》：「最近有份客串呢一套劇，係我人生第一次拍劇，38歲嘅中女可以人生第一次完咗歌手夢，再完成一個拍劇嘅夢想，所以好值得開心。」被問到事前有否提前準備，她坦言：「我一收到劇本非常之興奮，捉住我細妹嚟睇劇本，我請教咗好多前輩點樣講對白，同埋點樣背，拍劇要好記得前文後理，仲要好自然嘅表情，我非常之佩服，我自己做一次就會feel到個艱難，同埋個藝術喺邊度。」她笑言這套劇並沒有感情線，並透露：「劇本非常之搞笑！」

支嚳儀（Venus）今日（11日）出席TVB Plus《我推的野男 Live！》記者會。（葉志明攝）

講到最近的話題人物《中年好聲音2》鄭梓浩，她表示：「我哋喺《中年好聲音2》睇過佢比賽。」被問到最近有否留意對方的新聞，她坦言：「佢嘅私事我就唔方便回應。」至於是否認識孫美賢，她說：「佢都係《中年好聲音2》，其實我之前做節目有訪問過佢，佢都係一個好有熱誠唱歌嘅媽媽。」至於是否跟對方有私交，她直言：「我冇佢電話。」她續指不希望介入他們的私人感情問題。另外她透露除了演藝事業外，還有經營烘焙學校，生意遍布香港、菲律賓及吉隆坡，以及即將進軍多倫多，她透露：「多倫多華人好強勁，所以我揀選嗰度做第一站。」

支嚳儀透露曾經有訪問過孫美賢，認為對方是好媽媽。（葉志明攝）