野男LIVE｜3號Austin似Oppa曾獲姚子羚大讚　不敢追求：高攀唔起

無綫（TVB）全新製作全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（11日）於電視城舉行記者會。當中現年61歲的4號黃志明及3號「野男Rain」施顯澍（Austin）一起接受《香港01》訪問。被問到有野男退出比賽，5號黃志明（Daniel）說：「有個參賽者有啲事退出，另外我本身係淘汰咗嘅，跟住我就頂上咗呢個名額，變成十六強。」講到對於較早前被淘汰，他坦言：「當然有啲失望，好彩有老婆打氣，始終都會有完場嘅一日，我當休息吓。」他透露其實練習的時候曾經受傷，並表示：「嗰陣時傷勢去到撕裂，我以為冇乜嘢，隻手已經復原。」他指其實自己的耐力和速度還可以應付賽事。

無綫（TVB）全新製作全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（11日）於電視城舉行記者會。（葉志明攝）

4號參賽者黃志明坦言曾被淘汰大感失落。（葉志明攝）

提到姚子羚較早前在節目中表示：「Austin（3號）個樣好可愛、好innocent，可愛面孔加爆肌身形，好正。」對此Austin表示：「佢哋成日都話我外型似係韓國人，我成日都睇個節目聽到啲人話oppa，嗰日同姚子羚合照都有傾過幾次偈。」講到自己是否喜歡姐姐類型作為伴侶，他表示：「我鍾意啲比自己年紀大個嘅成熟嘅人。」講到姚子羚現階段是單身，是否希望能夠追求對方：「暫時就高攀唔起，之後希望搵到個類似姚子羚咁好嘅女仔。」