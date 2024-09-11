鍾培生投放巨額進駐日本做生意　坦承會繼續搞拳賽玩埋真人騷

富三代鍾培生（Derek)一向有生意頭腦，最近更挑戰進軍日本化妝品市場，看中憑劇集《今際之國的有栖》爆紅女星朝比奈菜，邀請對方來港拍攝廣告。而在接受訪問時他更表明會投方9-10位數日元作投資，希望能在日本大展拳腳。

鍾培生邀請朝比奈菜來港工作。（梁碧玲攝）

憑劇集《今際之國的有栖》爆紅的朝比奈菜，除了收獲不少粉絲之外，更吸引到Derek的關注，令到他主動邀請對方合作：「我同團隊一齊去揀，朝比奈菜個角色特別出，所以我哋全部同事都話一定要揀佢，而佢形象都好正面好有氣質，亦都Match到呢個高級瑞士品牌。（你係咪迷上咗佢？）個個都鍾意㗎啦！（酬勞係唔係好高？）但我覺得係值得，我覺得佢一定會將呢個國際嘅品牌帶到去日本做得好好。」

鍾培生在日本投資了多項生意。（梁碧玲攝）

今次將瑞士高級美容品牌殺入日本市場的Derek，為了這個項目做了很多功課，直言會投放巨額作投資：「嚟緊我哋喺日本會投放9甚至10位數字（日元），成日聽日本人帶嘢過嚟香港或者日本人帶嘢去外國，我哋有冇試過將一個歐洲嘅品牌，一個香港嘅商人去帶一樣嘢去日本，想做一個突破。3、4年前挑戰過一次日本，但就失敗，唔了解當地嘅文化。今次再挑戰多一次，嗰次係好少嘅投資，今次就試一試，經過去日本呢段時間去研究，認識人，學吓當地嘅文化，睇咗好多嘅鋪，親力親為去做，希望一個香港商人可以將歐洲嘅嘢帶到去日本。」除了挑戰化妝品市場，其在日本還有投資房地產。

鍾培生表示會投放9-10位數日元作投資。（梁碧玲攝）

另外，曾籌辦多場拳擊比賽的他，亦揚言會繼續舉辦比賽，今年的比賽更大玩突破：「今次我哋投資咗之前多幾倍，提高咗我哋嘅預算3倍，拍12集嘅一個真人騷，今次集中喺本地拳王、藝人、網紅，俾大家睇佢唔係平時展示俾大家睇嘅專長，我哋又零開始點樣去訓練，介紹呢個項目，當然專業性同娛樂性要有平衡，俾觀眾認識多啲呢個運動，幫到更加多運動員。」直言拳賽會在明年1月份舉行。