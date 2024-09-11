Gin Lee曾不想活下去 爆喊講周殷廷谷底受委屈：幾多白眼都冇放棄

Gin Lee（李幸倪）與周殷廷（YT）曾是環球唱片同門，兩人因而結緣，後來成為閨密。在YT演唱會上，擔任嘉賓的Gin Lee卻喊得比主角更厲害，YT從此號稱「令Gin喊得最多嘅男人」。二人近日合作拍片，在營地情深對話，將不少內心底話都講出口，例如Gin Lee常被網民嫌悶、唔識做新聞等等；而當Gin Lee憶起當日見到YT經歷人生谷底，過住非人生活時，更再一次爆喊。



早前周殷廷開演唱會，做嘉賓的Gin Lee比他哭得更厲害！（資料圖片/葉志明攝）

Gin Lee說以往跟YT雖然同門，但僅是點頭之交，在MV中扮情侶更是十分尷尬。不過有次在郵輪上，Gin遇到色狼，YT的爸爸跟她說：「你要學下功夫，識保護自己呀！」令她十分窩心。被問到會否做情侶，Gin答：「做好朋友或者親人可以一世，做情侶未必可以一世。」

Gin Lee對周殷廷落閘。（YouTube：Gin Lee李幸倪）

兩人從來不會畀壓力對方，Gin坦言在圈中朋友不多，能交心、共患難的更是少之有少，但YT卻大爆兩人傾電話可以傾14至16個鐘，「我少講電話，除咗同你講電話。」Gin說：「我會覺得唔係個個人都明白自己，所以有時就唔講啦，好多時候我唔講你都會知，好容易喺我角度去諗嘢，所以我好願意同你講好多我受嘅委屈，工作上嘅唔順利，甚至有段時間我貓貓走咗之後，嗰段時間我係好沮喪，冇活落去嘅動力，你畀咗好多鼓勵我去做《Dear Secret》個project。從一個唔想返工，唔想生活，乜都唔想做嘅一個狀態，可以藉住我嘅工作嘅創作慢慢釋放，係好痛苦嘅一個過程，亦都係好療癒。」YT當時問了很多刺痛Gin Lee傷口的問題，他認為是殘忍而必須的，因為痛苦的時刻過了就沒有了這種感覺。

兩人互爆對方一個小秘密，YT竟說Gin Lee著開阿婆睡衣，Gin即笑說：「阿婆睡衣應該你唔喺度我先着㗎喎，你嚟我應該會修飾少少喎。瞓覺唔着睡衣着咩呀？」（YouTube：Gin Lee李幸倪）

Gin Lee說大家現在認識幕前這個YT大哥，但自己卻見證過做幕後的YT，她說：「因為你知道冇得做歌手，無日無夜咁趕劇本，有乜嘢機會就去搏，攞條命出嚟博，真係攞條命出嚟搏，靠你自己，一手一腳走出嚟。」說到這裡，Gin Lee已開始忍不住眼淚，解釋為何在YT演唱會上痛哭，她說：「就係我諗返起呢啲，大家未必會明，但係因為我係同你一齊，我嗰時都受好多委屈，但係我覺得你受嘅係仲多囉。」

Gin Lee見證住YT在谷底搵命搏翻身，坦言對方受的委屈比自己更多，講到感觸落淚。（YouTube：Gin Lee李幸倪）

YT深呼吸一下，Gin Lee續說：「我會覺得你嗰段時間係非人嘅生活……」YT答話：「嗰刻我完全detach我嘅情緒from我嘅人生，希望每一步行到去，行過呢一段時間。」Gin鼓勵對方說：「其實我一路都覺得你得㗎！由Day 1識你，覺得你冇理由唔得呀周殷廷？又唱又跳，咁多talent，一定得！點解唔得？但係可能時機。好欣賞你一樣嘢，就係就算人哋睇唔起你，受盡幾多白眼，或者直程睇你唔到，你冇放棄，裝備自己，就係等緊一個機會，我覺得好勁！」

YT聽到Gin Lee喊住講自己，深呼吸了一下，按捺住情緒。（YouTube：Gin Lee李幸倪）

Gin Lee又表示自己曾忽略了陷於谷底的YT，因為自己都難受得無空間去照顧他，她知道YT不會怪責自己，但亦難免內疚：「有一次你好random咁問我，你會唔會覺得好孤單？我答你『OK啦。』我返去喺度諗，點解佢會咁樣問我，因為呢個係你感受，周殷廷都好孤單。呢條路成十年都係自己喺度慢慢用一塊一塊磚，去起一間屋出嚟，勁囉，好戥你開心！你而家擁有嘅一切，you deserve it。我約你約唔到，我係開心㗎！」YT說自己之前很少玩社交媒體，不喜歡跟人聊天，因為當時在谷底，不知道跟誰說，也說不出口，不想把負能量壓在別人身上。

Gin Lee覺得YT值得擁有現時的一切，第一日就已覺得對方會成功。（YouTube：Gin Lee李幸倪）

Gin Lee一直以來於網民心目中的形象，相信是「唱得，但好悶」，一向上開連登的YT說，自己若見到這些評價都會截圖畀Gin睇，「純粹係你要知道發生緊咩事，因為連登有佢可取之處，連登最鍾意講Gin Lee真係一個好鬼死悶嘅人，搞唔掂，點解係一個好悶嘅人呢？因為佢係一個正常人，一個正常人嘅性格係會觀察身邊人嘅心情，睇緊啲咩，咁佢講嘢嘅時候佢會非常之小心，希望唔好令大家難受，喺正常人世界裏面你會同呢個人做朋友，不過喺娛樂嘅世界裏面，你咁樣嘅表現就係最悶㗎喇，因為冇嘢睇。所謂花生，人哋想睇囉，就係爆囉，你鬧嗰個人、你講粗口，負面新聞，想睇！我覺得連登講嘢係啱，佢話你悶，但係亦都係因為你唔會特登去製造新聞，你係嘗試用你真功夫去Convince（說服）大家呢個係我嘅音樂，呢一面係網上嘅人唔會有意識去諗你嘅嘢，因為去到最後，就係嗰5秒，我（上網）碌唔碌到，好笑喎，嬲喎，正喎， Gin Lee？冇嘢，就係咁。」

YT覺得Gin Lee被人覺得悶，正因為她不會做新聞，只想用實力說服人。（YouTube：Gin Lee李幸倪）

Gin Lee亦有為自己被嫌悶一事發表感受，她說：「大家覺得我嘅悶，其實我淨係做返自己，我就係情緒好平穩嘅人，呢樣嘢好難㗎！情緒好平穩好易做咩？你試吓！係咪先？幾嬲嘅時候都唔發脾氣，係仲難過發脾氣。我明大家係鍾意睇啲好爆嘅嘢，但係我希望我做自己，就算喺一啲人眼中幾悶都好，喺其他人眼中都係有價值。」

Gin Lee知道自己悶，但她相信：「就算喺一啲人眼中幾悶都好，喺其他人眼中都係有價值。」（YouTube：Gin Lee李幸倪）

兩人目前皆處於事業上升期，YT很想見到Gin攞女金，相信這不止是對她本人，亦是對身邊所有支持她的人有一個交代，又指今年1月1日Gin在叱咤台上，點名對YT講的一番話，對他也是很大鼓勵，自己都好想見到Gin開四面台。而Gin Lee都相信YT會在不久將來開到紅館演唱會，以及攞到「最受歡迎男歌手」獎，表示自己必定會投他一票，也可陪他備戰紅館演唱會，二人表示：「睇下你先定我先。」

Gin Lee和YT都有意開紅館演唱會。（YouTube：Gin Lee李幸倪）

YT又說：「我覺得會睇多嘅人都會嚟睇你，亦都相信會嚟睇你嘅人，都會嚟睇我，嗰班會聽晒我哋講所有嘢嘅觀眾，我覺得佢哋會明，佢哋想見證呢兩個人由唔同嘅地方嚟到香港，去到佢哋嘗試努力，佢哋有少少成功有失敗，但仍然不斷行落去。我相信佢哋會想見證我哋成功嗰一刻，所以我相信一定會做到。」最後，二人以三個字為整段片作結，就是「紅館見！」