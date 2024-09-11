林鈺洧被指與馬清揚父女戀　首度開腔以39字回應發展可能性

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）較早前被指經常出入錢慧儀前夫馬清揚屋苑傳私交甚篤，甚至傳出父女戀，而沉默已久的林鈺洧今日（11日）出席《2024 香港小姐競選》候選佳麗項目排練探班接受訪問首回應兩人關係：「其實真係唔係，大家有好深嘅誤會，我而家喺百分百專注工作。」她強調：「唔係拍拖，淨係單純朋友。」被問到與馬清揚的相處，並表示：「喺我心裏面係一個好尊敬嘅人。」

林鈺洧今日（11日）出席《2024 香港小姐競選》候選佳麗項目排練探班。（葉志明攝）

林鈺洧被指與馬清揚父女戀 。(VCG)

提到對方有什麼嗜好，她坦言：「唔係好了解對方有咩嗜好，我嘅嗜好係工作。」被問到為什麼會答應馬清揚出街食飯，她回應：「我做嘢嘅時候都同好多唔同嘅朋友食飯，可能大家咁啱就影到一張咁樣嘅相，歡迎大家可以影我同朋友嘅相。」至於外界指馬清揚出門刻意打扮年輕襯你一起出外食飯，她說：「對於人哋嘅打扮，我都冇乜點樣留意。」

林鈺洧澄清與馬清揚純屬朋友關係。（葉志明攝）

至於二人是否有發展的機會，她表示：「我而家真係暫時都係專注投入工作，全心投入拍攝回家，好珍惜公司畀我嘅機會，冇諗過呢啲嘢。」另外會否因為緋聞而影響工作量，她說：「呢件事好影響咗我嘅心情，唔係話減少工作嘅，真係完全冇咁嘅心思，心思全部都係擺喺工作。」對於馬清揚曾經公開表示「當林鈺洧係細路女」，她則回應：「我都好開心仲有人當我係細路女，我都係細路女就嚟生日啦！」她繼續指現階段沒有與馬清揚作溝通。提到公司是否因為事件而作出打壓，她強調：「公司冇打壓我，公司知道我真係好努力。」她指生日願望是繼續努力工作。