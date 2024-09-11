「MK活地亞倫」葉念琛首部執導作品面世二十年　感恩黃柏高畀機會

香港名導演葉念琛有「MK活地亞倫」的稱號，葉導的作品寫盡男女間爾虞我詐的黑暗面，戲中亦經常有不少的愛情金句。葉導的作品每一部都有不同的意思，令到一眾的戲迷都十分欣賞。

香港名導演葉念琛有「MK活地亞倫」的稱號。（葉志明攝）

街頭嗌交再衝動掌摑，是葉念琛電影特色之一。（《不是你不愛你》劇照）

葉導今日（11日）在社交平台表示20年前的今日是他第一部導演作品上映的日子，原來葉導的第一部作品就是《甜絲絲》：「二十年前的今天，是我第一部導演作品#甜絲絲 上映的日子。時光飛逝， 二十年轉眼便過，當年電影首日公映的情景還是歷歷在目。平心而論這部處女作的成績絕對不是一鳴驚人，但她的重要性是開啟了我當導演的信心之門，也塑造出我後來的作品風格和跟一班熟悉演員建立了緊密合作關係！」

葉念琛首部執導作品20年前面世，原來葉導的第一部作品就是《甜絲絲》。(ig@yiplinsum)

葉導更講到有感而發，他表示當年是金牌經理人黃柏高給予他第一次當導演的機會，之後成就了葉導的導演路：「這二十年我拍了接近三十部電影，評論和票房當然有高有低！每部作品都是自己的孩子，儘管命運各有不同，但我對他們的愛也是是一視同仁。作為一個導演，我從來告訴自己，不要輕易被一句讚美而得意忘形，也不用因一句批評而失去信心！過去二十年，葉念琛電影陪伴了很多觀眾一起成長，衷心感激曾跟我並肩作戰的台前幕後，信任和支持我的投資者！還有第一個給我當導演機會的Paco！這名恩情，我是銘記於心！未來，葉念琛的愛情宇宙，拭目以待！」 葉導最後更叫大家拭目以待，相信應該很快繼續有「葉念琛式」愛情作品面世。

葉導最後更叫大家拭目以待，相信應該很快繼續有「葉念琛式」愛情作品面世。(ig@yiplinsum)