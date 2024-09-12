愛回家｜張景淳同袁文傑做牛郎騷胸　呢位港男仲全裸做人體盛

TVB皇牌節目《愛．回家之開心速遞》昨日（11日）播出一集講到因為熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）及龍力蓮（林淑敏飾）三人極為繁忙，無暇理會潮偉（袁文傑飾）、龔燁（張景淳飾）及宋瑞輝（許家傑飾）。於是三人就自己飛到日本單獨旅遊，更在同一間酒吧遇上大家。

今日播出一集講到滕麗名、呂慧儀及林淑敏極為繁忙，無暇理會自己的另一半。(節目截圖)

於是袁文傑、張景淳及許家傑就自己飛到日本單獨旅遊，更在同一間酒吧遇上大家。(節目截圖)

劇情講到三位男士在日本喝醉後被人帶到「牛郎店」，滕麗名、呂慧儀及林淑敏立即趕到牛郎店看個究竟，「牛郎店大哥」要三位男士賺夠一定的日元才可離開，三位男士無奈要照做。滕麗名、呂慧儀及林淑敏得知三位男士在另一房間服務客人，立即趕到並衝入去，一進去就見到袁文傑及張景淳穿著低胸貼身舞衣在跳舞，袁文傑在跳舞時更不忘「抖胸」。

滕麗名、呂慧儀及林淑敏得知三位男士在另一房間服務客人，立即趕到並衝入去。(節目截圖)

一進去就見到袁文傑及張景淳穿著低胸貼身舞衣在跳舞，袁文傑在跳舞時更不忘「抖胸」。(節目截圖)

三位男士在日本喝醉後被人帶到「牛郎店」。(節目截圖)

而許家傑則因為「被打針」而睡著了，所以躺在枱上被安排成為「人體盛」，人體盛需要全裸躺在枱上被舖滿食物，基本上只遮掩重要部位。許家傑在今集播出後都在社交平台發文：「Yummy！」可能是因為尺度之大，他不禁要說一句：「希望唔會黃標。」

許家傑則因為「被打針」而睡著了，所以躺在枱上被安排成為「人體盛」。(ig@jackhero5)

人體盛需要全裸躺在枱上被舖滿食物，基本上只遮掩重要部位。(ig@jackhero5)

許家傑發文後亦有不少好友留言，袁文傑就表示：「辛苦你喇」，翟威廉則認為：「塊葉太大塊」。亦有不少網民好奇「其實拍完之後啲刺身你哋有無食？」

許家傑發文後亦有不少好友留言，袁文傑就表示「辛苦你喇」。(ig@jackhero5)