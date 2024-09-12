于氏王后｜鄭柔美首露點演出壓力爆煲　池昌旭半裸任舔療傷勁荒淫

史詩式古裝韓劇《于氏王后》上月播出後話題不斷，劇中鄭柔美首度露點上陣、李洙赫殺人不眨眼，幕幕大尺度戲碼引發全網嘩然！該劇會有全套8集「19禁」原裝版本今日（12日）在「黃Viu煲劇平台」登場。

《于氏王后》「19禁」原版，足本登陸黃Viu，香港觀眾有福了！（資料由Viu提供）

《于氏王后》5-8集將於9月12日播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」收看。（資料由Viu提供）

韓劇《于氏王后》講述高句麗君王高男武（池昌旭飾）意外駕崩後，智勇雙全的「于氏王后」于正熙（全鐘瑞飾）為了解決當前的政治危機，只能趕往邊境與五王子聯婚；可是宰相乙巴素（金武烈 飾）、三王子高發歧（李洙赫飾）以及王后的親姊姊于順（鄭柔美飾）無一不對王位虎視眈眈，一場大型的權力鬥爭也隨即上演......

《于氏王后》原版不乏火辣場面。（資料由Viu提供）

《于氏王后》原版有女女激情戲。（資料由Viu提供）

《于氏王后》原版有池昌旭任舔療傷香艷場面。（資料由Viu提供）

「百想影后」全鐘瑞首度演出史劇便獨挑大樑擔正「王后」一角，談到挑戰《于氏王后》的契機，全鐘瑞表示：「一開始是因為父親希望我主演這部劇集，後來我也被于氏王后所吸引，因為她是一個野心勃勃、坦誠而進取的女人；歷史上有很多堪稱傳奇的女性都沒有得到太多關注，作為演員的我能夠扮演如此重要的女主角，我覺得別具意義。」

《于氏王后》原版刺激官能。（資料由Viu提供）

《于氏王后》原版激情戲連場。（資料由Viu提供）

不過講到《于氏王后》的亮點，非幕幕激情戲莫屬！飾演王后親姊姊「于順」的鄭柔美，劇中她為了上位，不擇手段色誘高男武，入行超過廿年的她更首度露點演出！劇中鄭柔美因聽從巫女之話，採用春藥引誘大王高男武，期間卻誤吃迷藥，與巫女上演了激情的女女床戲；後來她更幻想為大王侍寢，解放兩點激戰高男武。

于氏王后_劇照01_于正熙（全鐘瑞飾）。（資料由Viu提供）

于氏王后_劇照03_高男武（池昌旭飾）。（資料由Viu提供）

于氏王后_劇照04_乙巴素（金武烈 飾）。（資料由Viu提供）

于氏王后_劇照05_高發歧（李洙赫飾）。（資料由Viu提供）

對於大膽演出，鄭柔美坦言背負極大壓力：「我也是第一次接受這種挑戰，當然會感到負擔！但我認為這是劇本裡不能缺少的情節，而且一定要有這個場景才來呈現這部劇的開端，所以我決定拍攝之後，便努力地和製作組一起討論。」

于順（鄭柔美飾）。（資料由Viu提供）

于順（鄭柔美飾）色誘皇上高男武（池昌旭飾）不果。（資料由Viu提供）

還有男神池昌旭，在新劇不但大晒傲人胸肌，還有一幕為了療傷，竟讓三位只穿丁字褲的裸女口含冰塊為他舔淨傷口，場面荒淫無度。

于順（鄭柔美飾）和于正熙（全鐘瑞飾）是兩姐妹。（資料由Viu提供）