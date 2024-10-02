流水迢迢結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《流水迢迢》改編自同名小説。有蕭樓、李娜、張楊作為編劇，周靖韜、綦曉卉、梁寶全為執導，由任家倫 、李蘭迪、 徐正溪領銜主演的一套以武俠古裝愛情傳奇為題材的電視劇。男主角任家倫繼《周生如故》人氣上升後，再次出演古裝劇，今部劇更一人分飾兩角，搭檔新生代女星李蘭迪，和近日宣布引退的徐正溪，該劇實在令人期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧流水迢迢@Weibo

《流水迢迢》｜劇情大綱

月落城的少城主蕭無瑕（任家倫 飾）家族被害，他背負著家族的仇恨，化名衛昭，不惜多年潛伏在敵國梁國，一心要查出滅族的真相。蕭無瑕的身世悲慘，在權謀明爭暗鬥之中亦步步為營，承受奸臣的種種指責。一直以來，他精心策劃，打算擄走當年事件中唯一的倖存者，以揭開家族被害的真相。然而，山野少女江慈（李蘭迪 飾）突如其來的出現破壞了他的佈局。江慈是一位無門無派、四處漂泊的江湖女子，她性情善良、喜歡熱鬧，卻不經意間捲入了這場權謀的漩渦，打亂了衛昭的計謀。江慈受了重傷，宰相裴琰（徐正溪 飾）趁機將她接入府中， 希望藉此查明幕後的「破壞者」。這位表面和藹可親、內心卻深藏心機的宰相，從年輕時便承擔起家族的重任，懷抱著改變朝代的野心。而衛昭的悲涼的身世和對民族的忠誠，也深深觸動了天真活潑的江慈，隨著彼此之間的往來，兩人開始欣賞對方的優點，萌生愛意，互相支持。最終，衛昭、江慈和裴琰三人冰釋前嫌，聯手對抗梁帝，保護月落城，實現清明天下的理想，展開家國大義和愛恨情仇交織的鬥爭。

《流水迢迢》播出時間｜最新追劇日曆

《流水迢迢》一共有40集，由騰訊視頻播放，10月3日18點，解鎖大結局點映禮包，會員週二三18點更新1集，週四更新2集，10月4日起日更1集，SVIP搶先看1集！

《流水迢迢》｜演員人物關係圖

电视剧流水迢迢@Weibo

《流水迢迢》｜演員

任家倫 飾 衛昭、蕭無瑕、三郎

月落城的少城主，原名蕭無瑕，化名衛昭，潛伏梁國，誓要揭開家族被害的真相

电视剧流水迢迢@Weibo

李蘭迪 飾 江慈

山野少女，天真善良，無門無派，浪跡天涯

电视剧流水迢迢@Weibo

徐正溪 飾 裴琰

宰相，看似笑如春風，其實心機似海