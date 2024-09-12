TVB好戲小花疑劈炮唔撈投資六位數做老闆　親自回應獲圈中人讚叻

做演員，真的要看天時地利人行，聽起來好像好行，但卻是事實，所以一定要瓣數多，作多方面嘗試，不能坐以待斃。TVB小花黃頌明（小明）也深明這個道理，最近她開設公司，成立身心靈療癒工作室，自己做老闆，但竟引起粉絲以為她不拍劇。

黃頌明是香港演藝學院戲劇學院2012年藝術學士（榮譽）畢業生。（IG@siumingwong）

2017年開始黃頌明為TVB自由身女藝員，兼big big channel旗下的KOL，2021年正式加入無綫電視。（IG@siumingwong）

擁有一身健康膚色的她，私下喜歡同陽光玩遊戲。（IG@siumingwong）

陽光系女仔。（IG@siumingwong）

除了演戲外，黃頌明對療癒師的工作非常感興趣，最近更投資近六位數開設工作室，她表示由開始接觸精油到現在考獲臨床香薰治療師、靈氣大師資格，頭尾花了差不多13年時間。至於為何會有這個想法？她接受《香港01》訪問時，表示因為自己在演戲學院讀書期間，曾經受過情緒困擾，最壞的時候不但身體出現狀況，更產生幻覺，甚至輕生的念頭，看醫生都找不出問題，至後來接觸了精油開始對她情緒問題帶來幫助，所以她希望學以致用，以過來人身分為更多有需要的人療癒。而中秋節將至，黃頌明日前以工作室名義做義工，親自製作中秋福袋送給弱智人士家長聯會，愛心爆棚。

黃頌明對療癒師的工作非常感興趣。（IG@siumingwong）

黃頌明最近投資近六位數開設工作室。（IG@siumingwong）

以療癒師身分接受《流行都市》訪問。（IG@siumingwong）

日前還去做義工幫助更多需要的人。（IG@siumingwong）

不過黃頌明笑言有些一直由她做舞台劇開始已經留意她的Followers見她讀那麼資格，以為她打算轉行不再演戲，私信她說好可惜，令她感到很窩心。黃頌明表示自己只是作多線發展，她其實還有拍戲，早前上映的電影《談判專家》她也有份參與，更同影帝劉青雲有對手戲。網民看完都留言為她打氣加油，不少圈中好友也給Like支持，趙壁渝更大讚她：「好叻叻。」

黃頌明笑言很多人以為她不再演習，其實她只是作多方面發展。（IG@siumingwong）

黃頌明依然熱愛演戲。（IG@siumingwong）

黃頌明曾參演《青春不要臉》等多套劇集。（IG@siumingwong）

演戲外，黃頌明也有做主持等工作。（IG@siumingwong）

黃頌明是香港演藝學院戲劇學院2012年藝術學士（榮譽）畢業生，主修表演，演技毋庸置疑。2017年開始她為TVB自由身女藝員，兼big big channel旗下的KOL，2021年正式加入無綫電視，先後參演過《愛·回家之開心速遞 》、《使徒行者3 》、《青春不要臉》、《隱門》及《婚後事》等劇集。

黃頌明在劇集《婚後事》飾演陳自瑤的家庸「姐姐」，演技獲讚。（IG@siumingwong）

無論造型還是「唔咸唔淡」的口音都跟「姐姐」似足九成。（《婚後事》電視截圖）

無論造型還是「唔咸唔淡」的口音都跟「姐姐」似足九成。（《婚後事》電視截圖）

當中她在劇集《婚後事》飾演陳自瑤的家庸「姐姐」，無論造型還是「唔咸唔淡」的口音都跟真的「姐姐」似足九成，憑演技成功吸引網民注意，獲激讚演得親切，不搶鏡、不作狀，比《愛·回家之開心速遞》中同樣扮演「姐姐」的姜麗文演得更好。另外，黃頌明也曾參與多個綜藝節目以帶貨直播及主持工作。雖然已為人妻，但無阻黃頌明的演藝夢。

雖然已為人妻，但無阻黃頌明的演藝夢。（IG@siumingwong）

與混血兒老公非常恩愛。（IG@siumingwong）