TVB好戲小花疑劈炮唔撈投資六位數做老闆 親自回應獲圈中人讚叻
做演員，真的要看天時地利人行，聽起來好像好行，但卻是事實，所以一定要瓣數多，作多方面嘗試，不能坐以待斃。TVB小花黃頌明（小明）也深明這個道理，最近她開設公司，成立身心靈療癒工作室，自己做老闆，但竟引起粉絲以為她不拍劇。
除了演戲外，黃頌明對療癒師的工作非常感興趣，最近更投資近六位數開設工作室，她表示由開始接觸精油到現在考獲臨床香薰治療師、靈氣大師資格，頭尾花了差不多13年時間。至於為何會有這個想法？她接受《香港01》訪問時，表示因為自己在演戲學院讀書期間，曾經受過情緒困擾，最壞的時候不但身體出現狀況，更產生幻覺，甚至輕生的念頭，看醫生都找不出問題，至後來接觸了精油開始對她情緒問題帶來幫助，所以她希望學以致用，以過來人身分為更多有需要的人療癒。而中秋節將至，黃頌明日前以工作室名義做義工，親自製作中秋福袋送給弱智人士家長聯會，愛心爆棚。
不過黃頌明笑言有些一直由她做舞台劇開始已經留意她的Followers見她讀那麼資格，以為她打算轉行不再演戲，私信她說好可惜，令她感到很窩心。黃頌明表示自己只是作多線發展，她其實還有拍戲，早前上映的電影《談判專家》她也有份參與，更同影帝劉青雲有對手戲。網民看完都留言為她打氣加油，不少圈中好友也給Like支持，趙壁渝更大讚她：「好叻叻。」
黃頌明是香港演藝學院戲劇學院2012年藝術學士（榮譽）畢業生，主修表演，演技毋庸置疑。2017年開始她為TVB自由身女藝員，兼big big channel旗下的KOL，2021年正式加入無綫電視，先後參演過《愛·回家之開心速遞 》、《使徒行者3 》、《青春不要臉》、《隱門》及《婚後事》等劇集。
當中她在劇集《婚後事》飾演陳自瑤的家庸「姐姐」，無論造型還是「唔咸唔淡」的口音都跟真的「姐姐」似足九成，憑演技成功吸引網民注意，獲激讚演得親切，不搶鏡、不作狀，比《愛·回家之開心速遞》中同樣扮演「姐姐」的姜麗文演得更好。另外，黃頌明也曾參與多個綜藝節目以帶貨直播及主持工作。雖然已為人妻，但無阻黃頌明的演藝夢。