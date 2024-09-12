薛凱琪美貌再進化網民驚訝已經43歲　演出疑真空上陣側身險洩春光

現年43歲的薛凱琪憑凍齡童顏美貌，被內地網民封為「香港最後一個少女」。薛凱琪近年主攻內地市場，參加內地綜藝節目《乘風破浪3》後人氣急升。日前薛凱琪在Instagram上載了演出的靚相，相中她以疑真空超性感造型亮相，加上美貌再進化，令網民驚訝，不敢相信薛凱琪已經年過四十。

薛凱琪憑凍齡童顏美貌，被內地網民封為「香港最後一個少女」。（IG圖片）

Fiona好靚啊！（IG圖片）

美貌再進化！（IG圖片）

薛凱琪分別在Instagram及微博分享了最近演出的靚相，並留言寫道：「A wonderful night with a special lady。」在相中所見，薛凱琪穿上黑色超低胸交叉綁帶背心，配上黑色短褲，大騷長腿，跟內地女歌手張碧晨手拖手合唱。打扮性感的薛凱琪疑似真空上陣，在舉手期間側身險洩春光。

長腿！（IG圖片）

Fiona疑真空上陣。（IG圖片）

身形Fit爆。（IG圖片）

有大批網民看導照片後激讚薛凱琪驚世美貌，更有人直言：「超級索呀，你係最好嘅。」、「你在跟我開玩笑 43?!!! 😮」、「超級索呀，你係最好嘅。」。不過就有網民留言指薛凱琪分享的照片中只見自己的正面，不見張碧晨樣貌：「喂呀，睇完成個post三轉，都搵唔到個lady係邊位」、「Wonderful lady，但是只post自己的正面照片」、「根本佢淨係post佢自己個樣咋嘛」。

有大批網民看導照片後激讚薛凱琪驚世美貌。（IG圖片）

原來係張碧晨。（IG圖片）

不過網民就話咁多張相都見唔到張碧晨正面。（IG圖片）