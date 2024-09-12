Edan林明禎半年前已撻著？舊文兩個Hashtag疑隔空傳情惹聯想

呂爵安（Edan）近月被傳出與林明禎拍拖，8月初更流出二人在外地撐枱腳約會的照片，而承認雙方正「了解中」的Edan日前受訪時，亦都叫傳媒在活動上採訪明禎時手下留情。不過隨著網上開始有不少迴響，Edan前日（10日）更發文護花，承認正追求林明禎 ，但目前只是朋友，但表示：「明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。」

Edan大方認追求林明禎。（IG@edanlui）

有網民就認為，其實Edan與林明禎在3、4月已撻著。（網上圖片）

雖然他表明二人目前仍然只是朋友，不過有「爵屎」就從各種蛛絲馬跡發現，二人有機會在3、4月時已經「撻著」。3月底，他出席Edward Chan音樂作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》時，與林奕匡合唱《難得一遇》，Edan轉貼了片段，加了幾個「💕💕💕」心心emoji，又寫住：「明晨就是我的人 哩（呢）句勁sweet」，而「明晨」與「明禎」的名字拼音「minchen」相當近似，引發粉絲無限聯想。

Edan三月轉發唱情歌的片段，留下三個心心。（IG圖片）

Edan寫下「明晨就是我的人」，而「明晨」與「明禎」讀音近似。（IG圖片）

「明禎」就是我的人？（IG@minchen333）

而4月的時候，Edan要出發美加開MIRROR巡迴演唱會，出Post：「右飛鳥✈️bye❤️🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🔥🔥🔥🔥🔥」Hashtag中卻表示：「#要LongD半個月了 #小別勝新婚💕」有人就覺得這番話是向林明禎講，不過有網民就認為這些只是穿鑿附會的說法，信不信由你。