Lokman與前度Luxi再見亦是朋友　Edan追林明禎係激將法見效

Lokman以無所事形容自己嘅新劇《存酒人》嘅角色。（葉志明攝）

Lokman、Tiger 、夏韶聲、朱柏謙、徐㴓喬今日現身ViuTV新劇《存酒人》拜神儀式。曾表示想試下有感情線嘅Tiger終於許願成功，喺劇中會有深厚同濃郁嘅感情戲，而佢為咗更有男人味，仲特地去曬燈兼化燶自己。之前Alton開劇時，曾發帖提因「私追」問題影響拍攝，Lokman 指新劇暫時拍過兩日外景，可能因為太早關係，所以未有遇到以上問題。

Tiger為咗更有男人味，所以去曬燈，但佢話化妝仲有用。（葉志明攝）

Lokman近日被列為「失蹤人口」，原來係因為又開新劇。（葉志明攝）

提到MIRROR小組歌部分，繼「妹豬組」、「食過夜粥組」後，問到Tiger 與Ian、Stanley 、Jer嘅組名有咩頭緒時，隊長即場賜名「男人味組」！Tiger 透露已進行錄音部分，而「食過夜粥組」嘅作品仍在構思當中，雖然Lokman 話想MV留港拍攝，但都話如果可以去歐洲拍兼有得stay behind 未嘗不可。

Lokman係食過夜粥組，Tiger係男人味組。（葉志明攝）

Lokman 7月時宣布與拍拖8年女友Luxi分手，生日在即，問到會否搵兄弟一齊過，他表示當日可能要開工，仲話「起碼返工會有蛋糕切。」Lokman又謂心情已平伏，與Luxi再見亦是朋友。「同Alton 、Dee去旅行唔係散心trip ，時間線唔係你哋咁諗。」

Lokman 與Luxi再見亦是朋友。（葉志明攝）

提到Edan公開承認正在追求大馬女神林明禎當中，Lokman認為：「佢喜歡、舒服就好。（睇好佢？）佢開心就乜都得。我相信佢都清楚自己做咩，最緊要俾啲時間佢思考、消化。呢個世界太多事情，樣樣都咁大反應係唔得。（係咪因為你哋之前笑佢，所以佢先發力？）一雪前恥？我幫你問下佢，如果咁嘅激將法用到係幾好，我唔需要激勵，我而家追求名利。」