「御用阿媽」近況曝光登台唱功獲讚敬業　富貴退休嘆不被TVB重用

現年69歲的朱咪咪擁有出色唱功及獨特的台風，為70年代的粵語小調歌后。後來朱咪咪加入無綫（TVB）拍劇，更獲「TVB御用阿媽」之稱。近年朱咪咪多留於新加坡與兩個兒子及新抱一起生活享清福。朱咪咪近日亮相登台，年近70唱歌依然驚艷！

朱咪咪有「鬼馬歌后」之稱。（資料圖片）

雖然收得一支玫瑰，但咪咪姐都好開心。

朱咪咪在台上演唱輕鬆自如，唱功穩定又有氣場。經驗豐富的她嫻熟地操控全場節奏及氣氛，有觀眾突然走上台合照，朱咪咪望一望對方稱：「你上埋嚟嘅？」最後依然友善地與對方合照，並着對方落台小心。朱咪咪出色演唱獲網民大讚：「朱咪咪應該有70多了，這輩的藝人真敬業，又有實力，願你們都幸福健康」、「咪咪姐好厲害 這個年齡可以唱的這麽好，如果是歌手一定是歌后」、「這個歲數，氣息穩，歌詞記得牢，台風自如，X打現在多少內地流量」。

《陀槍師姐2021》中，除了謄麗名是原班人馬之一，飾演二妹姐的朱咪咪，及在《陀槍師姐IV》飾演謄麗名女兒莎莎的黃美棋也有份在《陀槍師姐2021》演出。（Meikiw@IG）

朱咪咪於《審死官》入面演奶媽一角。(影片截圖)

朱咪咪消瘦了不少。(影片截圖)

朱咪咪近年不時登台演唱，較少拍電視劇。2021年是朱咪咪加入TVB 30周年，當時她接受訪問時透露，雖然TVB曾聯繫她會頒發30年服務金牌給她，但她並沒有太大喜悅，反而感嘆這30年來都不被重用，該年更只邀她回去拍一個綜藝節目，酬勞僅1000港元，最後她拒絕了。然而朱咪咪今年再度亮相《開心無敵獎門人》，相信與TVB已冰釋前嫌。而朱咪咪早已名成利就身家豐厚，有傳她在新加坡、馬來西亞及香港合共有八、九套物業，身家數千萬，早前她就曾在短片中曝光新加坡兩層半大屋，客廳內擺放了一個玻璃櫃，整個櫃都擺滿了金器，非常奢華。今年7月有周刊報道指她趁內地樓價回落去東莞睇樓，做完歌后再做樓后。

網民大讚朱咪咪唱得好過好多後生歌手。（抖音）

仲叫對方小心落台。（抖音）

朱咪咪親切合照。（抖音）

突然有觀眾上台。（抖音）