企業強人｜張曦雯讚男朋友遷就自己　自言工作關係令呢方面「大」

由陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣主演的TVB劇集「強人系列」《企業強人》將於9月16日（星期一）首播。今日（12/9）眾演員陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣等人 以及 監製羅永賢、編審黃偉強，還有總監製曾勵珍（珍姐）、總監徐正康齊集出席劇集宣傳記者會。

由陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣主演的TVB劇集「強人系列」《企業強人》將於9月16日（星期一）首播。（林迅景 攝）

高習曾勵珍（珍姐）同張曦雯好好傾。（林迅景 攝）

由陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣主演的TVB劇集「強人系列」《企業強人》將於9月16日（星期一）首播。（林迅景 攝）

張曦雯在TVB劇集「強人系列」《企業強人》中飾演宋翹。（林迅景 攝）

張曦雯接受《香港01》訪問時，坦言劇中角色宋翹與自己有不少相似之處。她說：「佢好多時都想贏前夫趙海愷（陳豪 飾），喺打拼途中就遇上徐道明（譚俊彥 飾），所以喺感情同商場上面，呢兩個男人都係我對手，所以去到最後大家都會見到宋翹（張曦雯 飾）唔同一面。我自己好鍾意演一啲好人性化嘅角色。」

張曦雯在TVB劇集「強人系列」《企業強人》中飾演宋翹。（林迅景 攝）

張曦雯續說：「我自己都係一個『大女人』，好多時都要in control好多嘢，呢個都係自己工作造成，而且年齡都開始大，34歲，喺度工作都10年，我覺得係時候演一啲大女人，成熟啲，女強人嘅角色。」她舉例自己如何大女人，家中擺設裝修都是由她決定：「得我講，所有決定都懶係民主，但係所有都係我決定，所以要認識一個好明白，好就我我嘅另一半。喺劇入面譚俊彥就係呢個角色，好多時佢都會令我諗起私人生活入面，都有一個好好嘅男人明白我，遷就我。」

張曦雯自言係大女人。（林迅景 攝）