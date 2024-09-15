香港小姐2024｜「翻版蔡潔」程姜月大熱倒灶　10強不入出局

《2024香港小姐競選》決賽今晚（15日）隆重舉行，經過多個環節競逐，大熱門13號程姜月（Dolores）10強不入被Foul。

程姜月面試當日因為貌似蔡潔成為焦點。（資料圖片）

程姜月現年25歲。（葉志明攝）

現年25歲的程姜月，身高165cm，畢業於香港浸會大學中國研究科，職業是一名兼職模特兒及零售店店主，在面試當日因為貌似蔡潔而成為焦點，網民更封她做「翻版蔡潔」，因而被看高一線。

程姜月參選前職業是一名兼職模特兒及零售店店主。（小紅書）

經改造後，煥然一新。（資料圖片）

來自湖北的程姜月，已經在香港生活了13年，雖然見她談吐不俗，但亦有網民指她已來港定居13年，依然口音很重，而且對香港似乎不太熟悉，曾被問「香港最高的山」時，她竟答了：「大嶼山」。雖然如此，但程姜月沒有受影響。

程姜月說參選港姐其中一個原因是滿足媽咪的期待。（Youtube@TVB）

程姜月被網民指已來港定居13年，但說話依然內地口音很重。（Youtube@TVB）

程姜月說參選香港小姐是有很多方面的原因，首先是滿足媽咪的期待，因為媽咪已叫她參選很多年；其次她今年開了一間零售店，獲街坊鼓勵及給予信心，才令她有勇氣參選。而她平時興趣是下廚、溜冰、煲劇和跟小動物玩，最喜歡自己的眼睛，笑起來最吸睛。在才藝表演環節，程姜月表演中國傳統玩具—扯鈴，做出多個高難度招式，功架十足。

程姜月在才藝環節表演中國傳統玩具—扯鈴。（TVB娛樂新聞台）

做出多個高難度招式，功架十足。（TVB娛樂新聞台）

對於被指貌似蔡潔，程姜月覺得很榮幸，坦言壓力是有，但不抗拒，覺得這其實都是好事，好處就是有熱度，令到更加多人認識她，但也有負面影響，就是會害怕自己會有什麼地方做得不夠好。程姜月也大賣口乖讚蔡潔是一位非常之優秀的演員，希望自己將來的能力和才華都可以有相同之處。

程姜月不介意「翻版蔡潔」稱號。（資料圖片）

程姜月身材平均，她說參選前體重達54kg，這三個月靠節食減肥，目前已減到47kg。（資料圖片）

程姜月曾在接受《香港01》訪問時，表示覺得自己不算熱門，但也不想令自己後悔，所以無論拍外景或者平時都想盡力去做，亦沒想過拿到排名：「可能我自己個人冇咩好勝心，因為我比較注重過程，所以呢段時間訓練、拍外景，對我嚟講更有意義，係人生中難忘嘅回憶。」在參選期間，程姜月多次強調參選經歷比結果重要，可惜最後10強不入，慘被淘汰出局！

程姜月說在新加坡外景，是她第一次著比堅尼。

外景拍攝時，不懂游水的程姜月濁親爆喊。