鄭中基相隔一個月復出拍片　曝光最新近況親自向YouTube粉絲道別

鄭中基（Ronald）於8月初無預警下宣布與經理人何慶湘中止合作，指對方工作和道德操守有問題，經理人過往經常在Ronald創立的YouTube頻道「機動電視台」孖住亮相，而網台其中一個常駐主題就是「匪夷所思」系列，他們會開出不同主題叫網民投稿，Ronald會於節目上讀出，並分享自己的經歷，而這個題材亦是收視保證之一。

「匪夷所思」系列是「機動電視台」極受歡迎的環節。（YouTube）

Ronald上月發聲明指「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息」等等，又表示將赴美戒酒，都令人認為好一段時間未能再於幕前見到Ronald。然而上月中「機動電視台」卻出Post繼收集「一人一個醫院之匪夷所思」，網民對此都感到匪夷所思，紛紛關心Ronald是否會繼續主持，稱若換人定必失色不少，集氣繼續見到他。

鄭中基發長文透露患抑鬱症多時。

昨日（11日）鄭中基於社交平台發文預告今日（12日）起機動電視台會回復正常出片，他說：「Weee~我哋返嚟啦！知道有好多觀眾都等待咗一段時間，多謝大家唔使擔心，由聽日開始我哋會陸續出返片，就由大家最期待嘅匪夷所思作為第一條！聽晚九點鐘，準時收睇機動電視台 。」

鄭中基再於社交平台發文表示機動電視台會回復正常出片。(Facebook圖片)

縮圖中已預告「匪夷所思」將由Ronald繼續主持。(Facebook圖片)

當然很多人喜見「大佬」Ronald回歸，留言「大佬好嘢！」就連正在抗癌的港姐吳文忻都向他說加油，但亦有人問：「咁湘姐呢？想睇湘姐多D」、「好想機動認真講一次事件既原由，就算鄭中基係公司食女又好酒精出事都好，湘姐手腳唔乾淨或同鄭中基有一手又好，鄭太問題又好，唔好一句話職業操守有事就完左，如果成件事唔關湘姐事，就真係一句說話完左1個人既職業生涯。」

鄭中基預告出片後，就連正在抗癌的吳文忻（吳忻熹）都為他打氣。（fb）

今晚9點，機動電視台發布「醫院之匪夷所思pt2🏥需要員工鼓勵才能說出的故事？🤔生仔險被割埋個腎？🤯」短片，他讀留言時也不時爆笑，心情看似不錯。而背後都有一把女聲跟她互動，但當然不是湘姐，而是其助手Step。

鄭中基今日出片，繼續由他讀出「匪夷所思」系列。（YouTube）

鄭中基雖然患抑鬱，但工作仍保持專業，讀投稿時更不時爆笑。（YouTube）

不過到影片尾聲，Ronald突然轉心情，由原本輕鬆的氣氛，變成比較嚴肅沉重，他說：「多謝大家嘅一路支持，嚟緊9月高雄演唱會之後，我將會暫時休息一段時間。喺我聲明度，大家都知道，就將會去美國去一個戒酒療程，跟住我會休息，個Channel會暫時由其他同事營運住先，咁大家放心！我之後會返嚟嘅！除咗匪夷所思，之後會有其他創作節目畀大家睇㖭。希望大家喺呢段時間可以繼續支持Channel，同埋我哋咁多位同事同埋成員，我哋嚟緊再見，拜拜。」粉絲洗版留言表示會等他回來，但亦有一、兩個留言說：「湘姐失蹤之匪夷所思」、「wee 有冇婚外情之匪夷所思」