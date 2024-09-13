TVB小花對自己上圍充滿信心：全靠媽媽畀我嘅禮物

《港女野人奇異記》一共17集，節目逢周一、二及周四、五晚上8點半TVB Plus（82台）播映。四位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。

昨晚（12日）起一連兩晚，4名港女野人將首度出海，接觸只有南半球才有的暗色斑紋海豚。她們被叮囑不可以接觸及追逐海豚，不過Honey傳授了三招海豚吸引大法，包括︰小鴨式下潛、瘋狂轉圈及發出「lalala」的高頻怪聲，成功引來逾百條海豚包圍。不過剛考獲潛水牌的Jessica面對如此盛大場面，被嚇到喊，她事後解釋說︰「喺我腳下有好多好多海豚，感覺好似鯊魚，好恐怖。一落到水未有心理準備，望落水底有好多條喺我下面，有啲怯。」

Amber今趟繼續成為「搞笑擔當」，下水前竟然詢問「哺乳動物唔可以係魚？」。她面對眾人的笑聲，仍未知道問題所在。4名港女野人完成潛水活動後，品嚐當地馳名海鮮，Jessica還自費請一班姊妹享用白飯魚奄列三文治，青口及上湯灼龍蝦。

今晚（13日）4人再度出海擔任義工，清理海床的垃圾。Amber跟Jessica一樣，出發前才匆匆在香港學潛水及考牌，臨下水前Amber顯得憂心忡忡，落水未幾便因為風浪太大感到頭暈，提早上水不久便嘔吐大作。而Jessica亦因為扣不到鉛帶沒法下潛。Honey及Nicole在水底苦候多時，最後被迫上水。有資深潛水經驗的Honey亦承認現場海面狀況頗差，未必適合初學者如Jessica、Amber下潛。

最後4名港女經過商量及評估安全風險後，決定作第二次嘗試，Honey叮囑兩名初哥說︰「你哋潛到落去當贏，我同Nicole負責綁啲（廢置）龍蝦籠上嚟。」最後一行人成功潛到海底，清理海底垃圾。Jessica上水時還意猶未盡表示「咁快用晒啲氣嘅。」Honey一派「責任擔當」勞心勞力，甫上水已累到全身虛脫，她開玩笑說︰「探索海洋並唔能夠靠把聲，全靠媽媽畀我嘅禮物。」拿自己豐滿的上圍講笑。