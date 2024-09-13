葛民輝拒收徒弟寧義務創作　黎諾懿盼與愛兒齊拍《四葉草》

黎諾懿、葛民輝現身昂坪360出席「童悠共享 花燈照昂坪」中秋活動揭幕禮，葛民輝仲將「親生仔」HEROIC KOGIANT結合中秋元素，化身嫦娥及玉兔，將傳統和現代結合！黎諾懿為享樂行慈善基金會共同創辦人，佢哋搵超過100位小朋友畫畫製作燈籠，為昂坪嘅遊客送上祝福：「自己負責搵人幫手，今次都係靠亞葛嘅創意！之前同佢開會都好緊張，好想入去佢嘅Studio參觀，因為佢有好多收藏品，但暫時未有資格入去。」



剛剛九月開學，黎諾懿都化身做「湊仔公」接送愛兒返學

黎諾懿為享樂行慈善基金會共同創辦人，佢哋搵超過100位小朋友畫畫製作燈籠，為昂坪嘅遊客送上祝福。

黎諾懿為享樂行慈善基金會共同創辦人，佢哋搵超過100位小朋友畫畫製作燈籠，為昂坪嘅遊客送上祝福。

剛剛九月開學，黎諾懿都化身做「湊仔公」接送愛兒返學，仲話有妙計令小朋友唔喊：「每日返到學校我都同佢講『你望吓嗰邊』，之後急速逃走！慢慢佢都習慣冇再喊啦！之前暑假我地帶小朋友學滑雪，返到嚟再開始學劍擊，本來哥哥因為套衫唔夠靚，唔想再學落去，但我同佢講爸爸當年拍『四葉草』，依家傳承去第二代，再大個啲可以父子檔一齊拍『四葉草2』，又或者佢承傳奧運都唔錯。」

葛民輝拒絕「收徒弟」傳授創意

中秋展覽活動葛民輝隔空與幼童「Cross over」，佢就大讚小朋友創意十足

中秋展覽活動葛民輝隔空與幼童「Cross over」，佢就大讚小朋友創意十足

葛民輝聯同昂坪360董事總經理董沛銓為中秋擺設揭幕

葛民輝聯同昂坪360董事總經理董沛銓為中秋擺設揭幕，仲分享呢次設計心得：「其實佢地好有善心，想比機會啲小朋友發揮創意，真係唔話得！今次我都係靠把口去指指點點，團隊負責落手做！」呢次中秋展覽活動葛民輝隔空與幼童「Cross over」，佢就大讚小朋友創意十足，但拒絕「收徒弟」傳授創意：「我怕我太長氣，佢地以為係入室弟子要幫我『洗底褲』，我又怕教識徒弟冇師父呢，所以一齊玩就得！」佢聞說黎諾懿欲參觀自己創作室，佢就叫對方「 擺低啲按金」，歡迎對方隨時到訪。