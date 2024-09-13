港姐2024｜盧凱怡入行講心唔怕人工低 楊梓瑤避拍「高難度」演出

《2024年香港小姐競選》決賽將於星期日（9月15日）舉行，今日（13/9）15位佳麗，及多位評判等出席「候選佳麗首晤大會評判」記者會。眾所皆知，入行後的佳麗除了有可能被安排做《東張西望》主持外，也有不少會被安排出演劇集，少不免也需要接受收入不穩定，又或者出演一些「高難度」的演出。佳麗們對這些處境都有不同想法。

《2024年香港小姐競選》 15位及評判出席記者會。（葉志明 攝）

8號盧凱怡（Kerry）接受《香港01》訪問時回答：「首先我唔知我有冇能力成為一個藝，假設我成為一個藝人之後，我又冇咁多戲可以拍。我覺得我勤力啲，跑多啲地方，其實兩件事（演藝和跳舞）都可以兼顧到。具體（收入）有幾多我都唔知，但係我都先講心啦，我覺得之後收入同埋能力一定會掛鉤嘅，所以我覺得唔使擔心，先進步咗自己。」如果連續五年，每個月都只得$7,000收入？她回答自己可以用多些時間去教跳舞和訓練：「時時學習，總有一日會發光嘅。」

8號盧凱怡（Kerry）透露決賽當晚有國際標準舞才藝表演。（葉志明 攝）

如果要演出「被性侵」，扮死屍瞓垃圾堆這些戲份呢？她坦言：「我覺得演員係一份職業，既然你接受咗，就要接受佢所有。無論做乜嘢角色都要接受。」

8號盧凱怡（Kerry）表示接受任何演出要求。（葉志明 攝）

樂易玲（樂小姐）在訪問中提到14號楊梓瑤「變靚咗」，楊梓瑤接受《香港01》訪問時就回答：「好開心！多謝佢！因為TVB化妝真係好好！參加咗之後有多咗自信，因為有好多人支持。」

14號楊梓瑤身高相當有優勢。（葉志明 攝）

問到參選後的計劃，她坦言，如果得獎的話，會考慮留在香港發展，但如果沒有名次，則會回北京繼續完成電影系的第四年學業。不過，她亦表示演出機會十分難得，完成學業後也希望回到TVB！

14號楊梓瑤表示想入行。（葉志明 攝）

問到收入的問題，她就回答：「OK㗎！我覺得工資唔係最重要，因為學系表演，有機會拍戲就好開心。我覺得機會最重要，因為競爭好大。」如果拍戲需要演出被性侵甚至瞓垃圾堆呢？她回答：「我應該唔適合呢啲，我覺得TVB都唔會嗌我拍呢啲。（如果一定要？）我覺得可以傾傾。」她表示，自己傾向拍攝武打戲份，因為是她的專長。