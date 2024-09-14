幸福視后近照曝光惹陀第四胎揣測　好閨密留言關心即以7言揭真相

現年44歲的靚媽胡杏兒與老公李乘德 （Philip） 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。杏兒平日除了忙於工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。她閒時亦會在社交網分享生活點滴，同大家更新近況。

胡杏兒是superwoman。(ig圖片)

胡杏兒與她的三個寶貝仔仔。(ig圖片)

胡杏兒與老公好恩愛。(IG圖片)

日前，胡杏兒於IG分享了一輯靚相，並留言寫道：「Back to work」，表示自己要重新投入工作。其中一張相中可見她將手放在腹部並擺出心心手勢，一臉幸福的樣子即惹起網民的揣測，被懷疑是否陀第四胎了。就連她的好閨密都留言問道：「嘩！我以為你宣布又有咗」，她回覆表示：「我SHOW啲靚珠寶啫，真係咁好生養咩，點都到你啦姊妹。」楊茜堯就留言表示：「我都錯覺以為係，靚媽」，王君馨亦說：「I thought the same .. heart on pelvis on the first photo」，也有網民說：「第一張相真的以為係，應該生多個係女仔先。」

胡杏兒這張照片令她惹來懷第四胎揣測。(IG圖片)

胡杏兒重新投入工作。(IG圖片)