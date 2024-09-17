美麗40路專訪｜孫慧雪見佳麗纖腰自愧不如　黃心美以為佢係雪姨

《美麗40路》打破傳統選美框架，以「見證40無限好」，成功吸引多位35＋以上嘅女士報名。身為主持嘅劉明軒、黃心美、孫慧雪均年過40歲，在感情路經歷各異，單身嘅認為活得自在、自愛；身為兩子之母嘅坦言有苦但亦有福。



如果有機會主持男節目，劉明軒即問「剝唔剝衫？」另外兩位亦提出「要煮飯俾我食、氹我開心」等條件。（葉志明攝）

孫慧雪去年生完二胎後宣布離巢，監製揾她主持《美麗40路》時由於仍未修身成功，加上從未主持如此大型節目，心情十分矛盾，但最後硬著頭皮接下主持一職。除了黃心美本身與陳俞希認識外，幾位主持都是透過Google先了解大家。黃心美：「監製揾我時以為係要參加比賽，聽到有阿雪時，以為係雪姨，之後再search佢啲新聞先知係呢位阿雪。」因黃心美外表，令劉明軒誤以為她溫柔得很，結果接觸過後，才發現對方是一名硬漢。「雪雪以為佢好囂張、有大台花旦架子，結果係傻嘅，令整個氣氛好開心。」

孫慧雪《美麗40路》時，由於剛生B無耐，所以十分有壓力。（葉志明攝)

40是否無限好？黃心美坦言經歷過後，如今所看的確與年輕時所看有所不一樣。「你有經歷就會成長，細個嗰時只係長大。」或許是經歷過失婚，劉明軒如今更愛惜自己：「踏入40歲係最愛自己嘅階段，無論係個樣定其他，人生經驗多咗好多、多咗自己控制到嘅時間、興趣，做多咗好多自己鍾意嘅嘢，好free。」孫慧雪自覺人生check list已完成一大半，有仔有老公已經十分滿足，唯一擔心是怕將來仔大仔世界，唯有盡量享受現有嘅親子時光。「以前未生時點解唔識珍惜，可以瞓到自然醒，而家無。就算再揀都想有佢哋，因為真係好開心。」

問到會否意在新聞標題上加上「失婚」、「42歲」等字眼，黃心美表示：「去到某一個位，係唔想再記自己嘅年齡。」（葉志明攝）

孫慧雪生完第二胎後，曾因瘦身進度緩慢而有不同藉口，直到見到《美麗40路》一班參賽者。「成日都話自己生兩個係咁，但見到有啲生兩個、三個都仲有條腰⋯⋯我真係好慚愧，有的起心肝去做運動。」除咗身材比不上之外，孫慧雪更劇透節目中嘅烹飪比賽，亦同樣令她無地自容。

劉明軒最深印象係第一日錄影由早去到零晨，之後仲要主持人感受，甚有落口供feel。（葉志明攝）

飾物：Born Diamond（孫慧雪）

服裝：SUNCOO（劉明軒、黃心美）