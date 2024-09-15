鍾麗緹14歲幼女盡得媽咪真傳　超強黃金比例竟令網民質疑做手腳？

53歲的女星鍾麗緹，是不少人心目中的性感女神，雖然年過半百，但魅力不減。鍾麗緹曾有過兩段婚姻，與首任丈夫Glen Ross於2002年離婚，兩人育有大女張敏鈞（Jasmine）；其後於2003年與台灣的音樂製作人嚴錚結婚，婚後誕下兩位女兒張思捷和張凱琳，但此段婚姻只維持了8年，最終都是離婚收場，但鍾麗緹依然相信愛情，2016年與小12歲的張倫碩結婚，至今依然非常恩愛。

鍾麗緹（Christy）與前夫所生的3位女兒，現時也改為姓張了。(鍾麗緹微博圖片)

鍾麗緹的兩位小女兒Jaden（右二）及Cayla（左一），一直與母親長居於北京。（鍾麗緹IG圖片）

一代性感女神鍾麗緹（Christy）的大女張敏鈞（Yasmine）在《溫哥華華裔小姐競選2021》奪得亞軍。（IG@mcvpcanada）

張敏鈞擁有一副外國混血的臉孔，且身材豐滿。（IG＠yasmineross_）

鍾麗緹3位女兒位位樣靚身材正，大女張敏鈞擁有一副外國混血的臉孔，且身材豐滿，（Jasmine），並於2021年奪得《溫哥華華裔小姐競選》亞軍。而另外兩位細女同樣盡得媽咪真傳，五官精緻、身形一流。近日，鍾麗緹幼女張凱琳（Cayla）與繼父張倫碩拍攝內地綜藝節目被捕獲，S型逆天身形引起網民熱議。

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla外貌、身材同樣得到媽咪真傳。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla不時擺出名模級高冷表情。（張凱琳IG圖片）

張凱琳擁S型身材。（張凱琳IG圖片）

愈大愈靚。（張凱琳IG圖片）

身材比例非常好，索爆星二代。（張凱琳IG圖片）

從網民分享的相片所見，張凱琳雖然年僅14歲，但姿態非常成熟，簡單一件圓領tee配緊身運動褲，已將其玲瓏浮凸的身形曲線表露無遺，堪稱黃金比例。網民紛紛留言大讚張凱琳愈大愈靚，而且很有氣質。但當中竟有人疑質張凱琳身材疑做「手腳」，在社交平台問：「有誰知道考拉（張凱琳）內衣是哪種的嗎，聚攏效果好好」。網民紛紛力撐張凱琳是真材實料：「考拉基因真爭氣啊，臉蛋漂亮就不說了，連身材都這麼好看」、「她是最完美繼承媽媽基因的孩子了」、「這種好身材完全就是遺傳了她媽媽，天生的，跟她媽媽一模一樣」、「她媽媽可是鍾麗緹，不需要輔助吧」。

鍾麗緹幼女張凱琳（Cayla）與繼父張倫碩拍攝內地綜藝節目被捕獲，身材引起網民熱議。（小紅書）

張凱琳雖然年僅14歲，但姿態非常成熟。（小紅書）

仲要民族look。（小紅書）

靚女！（小紅書）

張凱琳小時候就曾與張倫碩一起錄製過內地綜藝節目《爸爸去哪兒4》，當時憑著標緻可愛臉孔成功圈粉，如今14歲的她已經亭亭玉立，而且完全遺傳媽媽鍾麗緹的高顏值、好身材，絕對是索爆星二代。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）