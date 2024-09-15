大灣區男神機艙暖心行徑曝光　婚後變好男人斥3千萬豪宅養妻活兒

近年榮升「大灣區男神」的周柏豪（Pakho），因先後參與了多個綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，人氣節節上升。除了靚仔有型外，周柏豪為人父後亦愈來愈細心溫柔，深受歡迎，早前他現身機艙內，出現一暖心舉動令人好感度直升。

電梯玩自拍。（周柏豪微博圖片）

周柏豪在內地非常受歡迎。（周柏豪微博圖片）

近日有人乘搭飛往新加坡的航班，在機場已見到蔡少芬。及後該網民登機後，站在後面的竟是周柏豪，周柏豪更幫該網民放行李。網友發文道: 「周柏豪幫你搬行李是一種什麽體驗？2年沒飛新加坡了！今天在機場瞎逛就遇到了皇后娘娘蔡少芬 然後上飛機的時候我正後方的人也在放行李 他手腳比較快所以我就讓他了只看到個背影 能看出來是個高個兒的潮男 結果人家轉身就主動說幫我搬 我說好的謝謝 然後結果我往上看的時候 就發現是pakho周柏豪 我馬上說了一句：你真人都咁靚仔 他回了一句多謝」。

周柏豪是好老公好爸爸。(小紅書)

周柏豪會遮住囡囡的樣子。(IG圖片)

該網民又大讚周柏豪真人好靚仔，不少粉絲找他合照都一一答應。周柏豪亦在該帖文留言表示感謝。雖然身家豐厚，但卻絲毫沒有明星架子。去年有傳周柏豪在深圳高級酒店為婚禮擔任表演嘉賓時，只演唱了《我的宣言》和《最好不過》兩首歌，已狂吸出場費高達70萬人民幣（約74萬港元）；2018年更有揭周柏豪豪斥3300萬元購清水灣豪宅新盤，他曾表示為送給老婆的禮物，故物業是以其太太的名義購入；而他未結婚前已想老婆做少奶奶，婚後更是為搵奶粉錢而努力，十足好男人。

周柏豪幫網民搬行李。(小紅書)

周柏豪幫網民搬行李。(小紅書)

周柏豪獲讚好靚仔。(小紅書)

周柏豪親現身回覆。(小紅書)

周柏豪罕曬全家福。(小紅書)