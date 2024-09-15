林峯正式宣布明年5年開紅館　預告胡子彤將殺入樂壇

林峯終須宣道出年5年再開紅館。

林峯繼續進行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，仲先後揾嚟農夫、「十二少」胡子彤做嘉賓。胡子彤最近為新片到馬來西亞開工，煞科後即刻趕抵澳門，雖然張文傑、劉俊謙亦各有各忙，但「城寨四少」確實建立出真感情，阿峯透露四人有個通訊群組，Group名更叫「城寨殘兵」！胡子彤一向是唱得之人，林峯更忽然爆料，預告子彤將會加入樂壇，接着子彤即繼續大展歌喉，獨唱《風的形狀》，原來子彤家人都有到來捧場，獲得熱烈掌聲，令他發展歌唱事業打下一支強心針。

農夫透露多年前出席逾頒獎禮，在後台已聽到全場人不停大叫「農夫」，出場才知表錯情，台下全是「林峯」燈牌，從此與林峯結下不解緣。

兩人齊齊戴上《九龍城寨之圍城》中的糖果眼罩，阿峯說：「喺九龍城寨你送咗個聖誕老人面具俾我，我而家送個糖果眼罩俾你。」林峯不但憑賣座電影《九龍城寨之圍城》的「洛軍」贏盡人氣，還結識到一班好兄弟，所以子彤決定百忙之中也要抽空出席。

此外，講咗好耐嘅香港場，林峯亦終於落實：「好喇，我而家正式宣布，出年五月紅館見！」透露已落實明年五月紅館檔期，全場立即瘋狂尖叫。對於每場均有歌迷要求他除衫，阿峯則謂距離下次紅館演唱會尚有多月，笑言：「仲有半年時間俾我操，到時先至叫我除衫都未遲！死喇！自己俾個氹自己踩。」