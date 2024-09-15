徐少強病逝｜拍《天蠶變》甩底臨時換人勁詭異　多年後揭失場真相

73歲的徐少強今日傳來月初病逝的消息，他年輕時演出麗的《天蠶變》雲飛揚一角而聲名大噪，此片亦成為他的代表作。不過這套劇拍到後期，徐少強卻「失場」令劇組不得不換人，當時極為轟動，有指徐少強因而被封殺，而他多年後亦曾就事件解畫。

徐少強演出《天蠶變》雲飛揚一角爆紅，更令麗的成功威脅到無綫收視。（劇照）

當年《天蠶變》題材創新，紅遍東南亞，更令收視一直處於弱勢的麗的，有望擊敗對手無綫。不過到劇集中段，雲飛揚一角竟由徐少強換成顧冠忠，觀眾都感到大惑不解。有一個說法是徐少強收錢玩失蹤，因為他是邵氏演員，無綫要他服從命令他亦要聽，無綫怕麗的發圍威脅到無綫，一方面急急召來鄭少秋與趙雅芝開拍《楚留香》抗衡，一邊要求徐少強歸隊，而麗的高層得悉後當然嬲爆，於是解僱並控告徐少強。

有指配戴面具的雲飛揚，由葉天行頂上。（劇照）

但劇集中段開始，雲飛揚卻換了人，由徐少強變成顧冠忠，觀眾都𢯎晒頭。（劇照）

徐少強多年後受訪時被問起此事，他亦以「失蹤大俠」自嘲，並解答失場真相。他解釋當時有傳聞說他飲醉酒失場，他笑稱就算飲醉酒，一日、兩日都醉完，不會持續唔見人，並透露真相是合約原因。

徐少強多年後，就《天蠶變》失場一事解畫，否認醉酒之說。（VCG）

徐少強謂：「我本身唔係麗的電視台，而係邵氏兄弟借將，我係有權唔拍任何嘢。當時《天蠶變》第一個30集紅到不得了，佢哋要即時加30集，但我有電影合約，要完成其他嘢，我冇可能同你忽然加30集，所以大家有啲拗撬，最後佢哋決定換人，但我都推薦顧冠忠，佢一樣係邵氏借過去，我認為呢個人外型好多方面同我好似，變人都唔好變到太離譜，所以推薦顧冠忠入去接手拍下一個《天蠶變》。」

徐少強當年非麗的藝員，只是從邵氏借過去。（劇照）

徐少強因有電影合約在身，分身不瑕，無法拍攝臨時添食的《天蠶變》。（劇照）