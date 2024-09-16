馬蹄露侄仔控訴電視台不守承諾　未經同意播出打格講女星壞話片段

馬蹄露侄仔馬米高是位YouTuber，以教授英語為主，移居台灣的他亦有分享在台灣的生活。他亦有在台灣接通告上節目，但日前馬米高卻自爆與電視台鬧出不愉快事件，指自己遭電視台跣。



馬米高是馬蹄露侄仔。（IG@mamaigo）

馬米高移民台灣，亦有上當地的綜藝節目。（IG@mamaigo）

他在社交平台貼出一段中天電視台《同學來了》節目片段，指著女星劉伊心的照片說她是「新一代轉台王」，馬米高說：「她是藝人嗎？我看到她我會轉台。」錄影廠內的劉伊心壓住怒火，反問：「剛剛說不知道我是誰的人，那個是誰？」她接著再照主持指示隔空問馬米高：「你是誰？」

馬米高在社交平台貼出一段中天電視台《同學來了》節目片段，指著女星劉伊心的照片說她是「新一代轉台王」（電視截圖）

馬米高說：「她是藝人嗎？我看到她我會轉台。」（電視截圖）

馬米高在社交平台發聲明，他說自己並非自願講出與劉伊心有關的說話，不滿電視台未經自己同意下貼出打格片段，他強調自己只是應製作組節目效果要求拍攝有關片段，非存心對劉伊心作出不禮貌言論，向她致歉。

劉伊心反問馬米高：「你是誰啊？」（電視截圖）

聲明全文：

早前《同學來了》節目組要求本人配合，拍攝以『看到會想轉台的藝人』為主題，並指定本人講出一段針對劉伊心小姐不禮貌的內容。



本人無意無故對其他藝人不禮貌而拒絕，但節目組的工作人員多番哀求本人幫忙，並提出會把樣子馬賽克，以達致他們的節目效果。基於工作人員不斷請求幫忙，其相信製作組會後期處理的承諾，本人才答應配合拍攝。



但節目播出後才得悉，節目組因溝通上出現問題未有履行承諾，片段沒有經過後期遮臉處理，以致外界誤會片段內容是本人的個人意見。



本人藉此聲明，相關片段中對劉小姐的言論，是應製作組節目效果要求配合拍攝，而設計的對白並非本人的個人意見。本人為曾對劉小姐作出不禮貌的言論深感抱歉，亦希望她及其支持者諒解。

