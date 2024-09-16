香港小姐2024｜吳芷靖四強止步　曾被爆出半裸照與吸煙相

《2024年香港小姐競選》最終賽果出爐，10號吳芷靖（Clary）雖然在才藝表演失手「飛劍」，但依然爆冷入四強，不過最終未能奪獎而回。

10號吳芷靖在耍劍的時候，突然「手滑」，手中的劍飛脫了出來。(節目截圖)

吳芷靖在今年港姐選舉是率先被爆黑歷史的一位，多張IG圖片及動態帖文顯示，吳芷靖的個人生活十分豐富。除看出她任職畫廊生意之外，更能得知她的生活喜好，例如她不時都會拍攝藝術照片，其中不乏一些身穿內衣的性感照，其中還有數張拿着利器自拍的照片。片。

10號吳芷靖（Clary）原來係做畫廊生意？（IG圖片）

10號吳芷靖（Clary）真係好前衛。（IG圖片）

10號吳芷靖（Clary）影過唔少性感相。（IG圖片）

從一篇2018年10月帖文可以見到，吳芷靖的面前放了一包煙。（IG圖片）

在一些流出的IG STORY中，更能看到她有吸煙習慣，而且其拿着煙的手勢，看上去也相當純熟。當中，更有一張對鏡自拍，用單手掩胸的半裸照，性感之餘也看得出她的身材極好。

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當然，她也有澄清，吳芷靖接受《香港01》訪問時就IG吸煙照解畫：「其實嗰支煙都冇點着，我只不過貪玩，玩吓食煙嗰個動作，本身我係唔食煙㗎。（唔食煙又會有煙喺度？）係朋友囉，之前喺美國係同朋友一齊住嘅。（擔唔擔心影響到你？）呢個會影響到咩？唔會喇。之前我冇諗過，（見你啲相好性感，騷腹肌！）係好健康，乜唔係咩？（上圍係有着衫？）有呀！唔會唔着衫嘅，點解會唔着衫呢，如果唔着衫就唔會發出嚟俾你㗎睇，如果唔着衫嘅，就發自己睇嘅。哈哈。」訪問完畢後，相關吸煙照極速被刪除，IG上再搜尋不到。