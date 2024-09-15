香港小姐2024｜倪樂琳奪冠軍、梁嘉莹楊梓瑤奪亞季軍

TVB《2024 香港小姐競選》冠亞季軍已出爐，冠軍就是倪樂琳;梁嘉莹奪亞軍;楊梓瑤奪季軍。以下為大家準備了香港小姐冠亞季軍，接受TVB改造前後的比較。

香港小姐2024冠亞季軍出爐（葉志明攝）

香港小姐2024冠軍｜倪樂琳

2號 倪樂琳（Ellyn Ngai） 23歲，城大畢業生

畢業於香港城市大學，被指外貌極似大美人李嘉欣。同時，也被爆曾是女團Morii Girls成員，並與藝人區明妙影過比堅尼水著寫真。倪樂琳大方回應「我影嘅都係陽光正面，好健康嘅相，唔怕會影響形象，proud to be a woman亦係今屆港姐主題，而且到時比賽都會有泳裝環節。(點解改名？) 因為Stella好普通，我驚同人撞名。」

恭喜倪樂琳。（節目截圖）

倪樂琳大改造前照片(167.5cm)

倪樂琳泳裝/活動/大改造後照片

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倪樂琳IG(IG@ellyncyy)

香港小姐2024亞軍｜梁嘉莹

11號 梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生

梁嘉莹身材備受關注，但同時就早前的才藝表演，地獄級歌喉唱孫燕姿的《遇見》，令人發生「耳朵流產」的意外。

梁嘉莹大改造前照片(身高:169cm)

梁嘉莹泳裝/活動/大改造後照片

梁嘉莹IG相片(IG@ljyemily1119)

香港小姐2024季軍｜楊梓瑤

14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生

楊梓瑤是荷蘭海外佳麗，是故沒有參加首輪面試，但楊梓瑤178的身高，就「高」人一等。而她早前更有選美經驗，「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」中贏得中國區的冠軍。

楊梓瑤泳裝/活動照片(身高:179cm)

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楊梓瑤IG相片(IG@amina.yeung_)