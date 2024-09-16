何太直播指將網民課金捐到慈善機構　被無國界醫生踢爆無授權籌款

近月成功引起熱議的何伯與何太，早前已經成為網紅，每日於影片平台開直播。何太表示喜歡每天開直播與「粉絲」聊天，每日更於不同的餐廳開吃播，及在各大公園開直播，在直播時亦不時被保安驅趕，簡直是「神憎鬼厭」的級別。

何氏夫婦經常在直播時不停被驅趕，簡直是「神憎鬼厭」。(直播截圖)

昨日（15日）何太又開直播，她在直播中向網民表示已經「開了營利」，即是每次直播中到達某些要求，她就可以從中取利。何太日前在直播中提到會把網民的「課金」捐出去：「等下次我將所有嘅課金捐晒出去！係啦，我只要自己嗰啲直播啲片有收益就得啦！啲課金啊，都可以全數捐出去嘅，到我手上之時我就全部捐去無國界醫生嗰度！」

何太又開直播，她在直播中向網民表示已經「開了營利」。(直播截圖)

何太日前在直播中提到會把網民的「課金」捐出去。(直播截圖)

何太更問大家喜不喜歡她把所有課金都捐到「無國界醫生」，她更說自己很佩服無國界醫生：「好偉大啊佢哋。」可能有網民見到何太表示會把課金捐到無國界醫生，所以馬上就課金予何太。何太亦立即回覆：「多謝，我代替無國界醫生多謝你哋。」何太亦在直播中鼓勵大家「做善事」。

何太亦在直播中鼓勵大家「做善事」。(直播截圖)

何太更問大家喜不喜歡她把所有課金都捐到「無國界醫生」。(直播截圖)

但昨日何太在直播中竟然「反口」：「我依家唔捐！我留嚟改善自己嘅生活，我留嚟買靚衫，我留嚟食飯，真係啊！唔得啊？」何太收取課金後，昨日便立即出爾反爾向網民表示「唔捐」！立即令到不少網民感到憤怒，亦有網民記錄下她在直播中什麼時間說自己會捐錢。

昨日何太在直播中竟然「反口」唔捐。(直播截圖)

有網民記錄下她在直播中什麼時間說自己會捐錢。(網上圖片)

亦有網民向無國界醫生求證，無國界醫生表示沒有授權讓何太在直播中為他們籌款。大量的網民都認為何太這行為有詐騙的成分，不應該「放生」她。