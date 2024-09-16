朱晨麗撐史昊洺愛駒出賽疑戀情公開化　問是否奠定女友關係佢咁答

現年36歲的朱晨麗（朱朱）是2011年香港小姐冠軍，樣靚身材好不用講，而且異性緣極旺，入行至今傳過多段緋聞戀情，感情生活一直受到外界關注。

朱晨麗接受《香港01》訪問，稱與史昊洺的關係「比正常朋友再親近一啲」。（葉志明攝）

朱晨麗去年被爆與「富二代」史昊洺拍拖，更一度傳出她已懷孕，朱晨麗否認傳聞，不過其後又被好姊妹陳煒踢爆「好事近」，令這段緋聞更加似層層。雖然朱晨麗一直否認戀情，但日前她在《香港01》專訪時卻漏了口風，稱與史昊洺的關係「比正常朋友再親近一啲」，兩人私下更經常聯絡，講的時候還露出一副冧滋滋的樣子。

朱晨麗坦言兩人私下經常聯絡。（葉志明攝）

史昊洺條件非常好，其父親是香港中華廠商聯合會會長史立德。（廠商會提供圖片)

而這段關係近日似乎有「公開化」趨勢，史昊洺父親史立德愛駒「勁先生」在昨日（15日）於沙田馬場出賽，朱晨麗和好友白雲一起入場支持，最後「勁先生」後上跑出贏得第一，由於史立德未有入場，故由兒子主持大局。在拉頭馬影大合照時，朱晨麗也有現身，不過兩人未知是否刻意避嫌分開站，但可見朱晨麗是對方的「幸運女神」；其後他們又再一同現身支持另一位馬主拉頭馬，似乎朱晨麗已融入男方朋友圈。事後，《香港01》聯絡上朱晨麗，問到此舉是否奠定女友關係？她這樣回答：「係呀，噚日入咗馬場，拉咗兩次頭馬，好戥我啲朋友開心。」

朱晨麗講起史昊洺即冧滋滋。（葉志明攝）