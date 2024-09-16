港女野人奇異記｜胡美貽何泳芍連環炒單車險毀容　廖慧儀自責爆喊

無綫全新野外體驗真人騷《港女野人奇異記》，由四位身材出眾的前港姐美女：陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）主持，繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，今輯她們再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。

4名港女野人今晚（16日）出發追尋黃眼企鵝。

Perry是野生動物及自然守護者。

尋找黃眼企鵝的交通工具八驅車。

Jessica、Honey扽到差點嘔及驚叫。

Jessica、Honey扽到差點嘔及驚叫。

今晚（16日）四位港女野人將欣賞新西蘭保育區的海狗和企鵝，最重要的任務是追尋瀕危物種黃眼企鵝，由於數量稀少，碰到牠們的機會是可遇不可求。她們要乘坐八驅車，進入企鵝生活的荒蕪地方，經過的路段異常崎嶇難行，要有扽到嘔的準備，廖慧儀形容似是坐了一轉長程過山車。

4名港女野人先接觸到兩隻藍眼企鵝BB。

4名港女野人先接觸到兩隻藍眼企鵝BB。

Jessica與Honey分工到醫院工作。

Jessica與Honey分工到醫院工作。

Amber與Nicole學習製作及設置捕鼠器。

最終一行人抵達目的地，眼前是一對10周大的小藍企鵝BB，已令各人驚為天人。接住四人分工，何泳芍與廖慧儀到動物醫院學習照顧及製作企鵝食物，胡美貽跟陳若思負責學造捕獸器，用意是捕捉黃眼企鵝天敵-老鼠。因為老鼠視企鵝的蛋為人間美味，直接令企鵝的數量大幅減小。

Amber與Nicole學習製作及設置捕鼠器。

各人使用的是E-bike單車。

單車徑風景優美，但道路頗窄且多急彎。

Nicole在出第二個髮夾彎出事。

Nicole在出第二個髮夾彎出事。

Nicole左邊身擦損，各人為她包紮。

Nicole左邊身擦損，各人為她包紮。

Nicole左邊身擦損，各人為她包紮。

工作人員安慰Nicole靚樣沒受損。

Nicole展示身上傷勢。

明晚（17日）行程為單車之旅，四位美女來到一座被水壩淹沒的小鎮，舊鎮位置變成一座湖，沿湖起了一條延綿的單車徑，她們會以E-bike（電動單車）完成33公里的路程，需時約4至5小時。所經的路段包括泥路、碎石路及上下坡段。最大挑戰是一段落斜5連髮夾彎，原來5連彎並不是日本秋名山獨有產物。

Honey出事前及出事一刻。

Honey同樣左邊身擦損，但傷勢較輕。

Honey同樣左邊身擦損，但傷勢較輕。

Honey同樣左邊身擦損，但傷勢較輕。

Jessica自責未能照顧隊友而落淚。

今次胡美貽及何泳芍就在髮夾彎先後出事，當經過第二個彎時，身處第二位的胡美貽跣胎滑倒，在慘叫聲中倒下。檢查發現她左邊身有大面積擦損，硬淨如她亦痛到泣不成聲。好在有頭盔保護，避免面部受傷，工作人員亦安慰說︰「好在個靚樣無事」。但禍不單行，她之後再遇上爆胎。接住何泳芍又在另一髮夾彎炒車，同樣左邊身擦損。廖慧儀最終忍不住喊了出來，她自責身為隊中單車高手，卻未能保護隊友。