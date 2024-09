41歲童顏女神出席另類生日會　俯身踩車上圍疑再發育衝擊網民眼球

現年41歲的蔡卓妍(阿Sa),出到至今24年,不但Keep住一副童顏,身型還弗到爆,早前她去旅行大曬泳裝相,狀態令人讚嘆不已,尤其那結實的腹肌,非常吸睛。

弗的背後當然付出不少汗水,阿Sa近期頻頻出現在健身房,還拍片到社交平台與大家分享,雖然她曾坦言自己其實非常討厭做運動:「其實我真係好憎做運動,做極都係憎,不過憎都要做㗎,為咗健康為咗靚為咗食更加多嘅嘢。#好羨慕嗰啲鍾意做運動嘅人」,但為了保持最佳個人狀態,就算不喜歡阿Sa都堅持狂做運動,非常自律,並慢慢將運動變成習慣:「雖然仍然討厭做運動,但係運動已經入侵咗我嘅生活。既然避唔開,咁就既來之則安之,將佢變成習慣。」

近日,阿Sa出席朋友的生日派對,沒想到連這個都跟運動有關係,她寫上:「一個好健康嘅生日party,又叫玩啲friend生日party。#xyz #無啦啦播明愛暗戀 #唯有落力啲踩 #爆曬汗 #真係唔係好friend都唔參加 #不過都好玩好開心嘅其實 #乜都試吓 」

背面肌肉線條都很吸睛。(IG@choisaaaa)

片段中,阿Sa穿上Sport Bra,狂踩動感單車,一面累到大呼「想死!」但依然非常落力,壽星仔留言說:「辛苦曬 thank you for cominggg!!」阿Sa搞笑回覆:「對腳廢咗⋯」不過其身材意外成為焦點,皆因她俯身踩車時大騷事業線,上圍非常有看頭。紛紛留言:「想知個sportbra咩牌子,著得身材咁勁」、「sorry我集中唔到其他野」、「很動感~」。當然也有不少粉絲大讚偶像又靚又索又厲害。