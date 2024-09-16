41歲童顏女神出席另類生日會　俯身踩車上圍疑再發育衝擊網民眼球

現年41歲的蔡卓妍（阿Sa），出到至今24年，不但Keep住一副童顏，身型還弗到爆，早前她去旅行大曬泳裝相，狀態令人讚嘆不已，尤其那結實的腹肌，非常吸睛。

蔡卓妍（阿Sa）出到至今24年，不但Keep住一副童顏，身型還弗到爆。（IG@choisaaaa）

阿Sa早前去旅行大曬泳裝相。（IG@choisaaaa）

索！（IG@choisaaaa）

不得了。（IG@choisaaaa）

弗的背後當然付出不少汗水，阿Sa近期頻頻出現在健身房，還拍片到社交平台與大家分享，雖然她曾坦言自己其實非常討厭做運動：「其實我真係好憎做運動，做極都係憎，不過憎都要做㗎，為咗健康為咗靚為咗食更加多嘅嘢。#好羨慕嗰啲鍾意做運動嘅人」，但為了保持最佳個人狀態，就算不喜歡阿Sa都堅持狂做運動，非常自律，並慢慢將運動變成習慣：「雖然仍然討厭做運動，但係運動已經入侵咗我嘅生活。既然避唔開，咁就既來之則安之，將佢變成習慣。」

阿Sa蔡卓妍為了保持靚樣、健康體態，就算不喜歡都堅持狂做運動。（IG@choisaaaa）

厲害！（IG@choisaaaa）

堅持！（IG@choisaaaa）

腹肌好吸睛。（IG@choisaaaa）

近日，阿Sa出席朋友的生日派對，沒想到連這個都跟運動有關係，她寫上：「一個好健康嘅生日party，又叫玩啲friend生日party。#xyz #無啦啦播明愛暗戀 #唯有落力啲踩 #爆曬汗 #真係唔係好friend都唔參加 #不過都好玩好開心嘅其實 #乜都試吓 」

阿Sa出席朋友在健身室舉行的生日派對。（IG@choisaaaa）

上圍意外成為焦點。（IG@choisaaaa）

很有看頭。（IG@choisaaaa）

背面肌肉線條都很吸睛。（IG@choisaaaa）

背面肌肉線條都很吸睛。（IG@choisaaaa）

片段中，阿Sa穿上Sport Bra，狂踩動感單車，一面累到大呼「想死！」但依然非常落力，壽星仔留言說：「辛苦曬 thank you for cominggg!!」阿Sa搞笑回覆：「對腳廢咗⋯」不過其身材意外成為焦點，皆因她俯身踩車時大騷事業線，上圍非常有看頭。紛紛留言：「想知個sportbra咩牌子，著得身材咁勁」、「sorry我集中唔到其他野」、「很動感～」。當然也有不少粉絲大讚偶像又靚又索又厲害。