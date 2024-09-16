港姐亞軍梁嘉莹被封「黑肉港姐」　讚網民有創意：黑皮公主好聽啲

《2024年香港小姐競選》由倪樂琳當選冠軍，梁嘉莹奪得亞軍及最上鏡小姐，楊梓瑤奪得季軍，而王汛文則得到友誼小姐。決賽翌日4位香港小姐會晤傳媒，她們紛紛表示賽後最想食煎炸食物，還表示15位佳麗將約埋一齊「打邊爐」。點擊睇 香港小姐冠亞季軍當選前後分別

《2024年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹。（資料圖片）

港姐亞軍梁嘉莹（Emily Leung）參選時以一身健康色皮膚而受到注目。（資料圖片）

《2024年香港小姐競選》節目引起一陣討論熱潮，有網民更封亞軍梁嘉莹為「黑肉港姐」。對此亞軍梁嘉莹接受《香港01》訪問時就對這個「黑肉港姐」大表歡迎，她笑言：「幾好㗎，參選香港小姐呢個係我character、特色。改個『黑皮港姐』或者『黑皮公主』比較好聽啲喎。」你看不到的《香港小姐2024》 亞軍梁嘉莹家姐曝光靚爆全場

《2024年香港小姐競選》由倪樂琳當選冠軍，梁嘉莹奪得亞軍及最上鏡小姐，楊梓瑤奪得季軍，而王汛文則得到友誼小姐。（梁碧玲 攝）

《2024年香港小姐競選》由倪樂琳當選冠軍，梁嘉莹奪得亞軍及最上鏡小姐，楊梓瑤奪得季軍，而王汛文則得到友誼小姐。（梁碧玲 攝）

《2024年香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐梁嘉莹，季軍楊梓瑤，友誼小姐王汛文。（梁碧玲 攝）

《2024年香港小姐競選》友誼小姐王汛文。（梁碧玲 攝）

《2024年香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐梁嘉莹。（梁碧玲 攝）

普遍香港人愛好皮膚白，如果TVB要求她美白呢？她也表示不抗拒，說道：「我可以變白，但係呢個係為咗TVB嘅要求，如果我要變白嘅話，肯定唔會因為人哋鍾唔鍾意呢件事，其實我自己係鍾意黑啲。」她也表示，可以為配合工作需要而「變白」。

《2024年香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐梁嘉莹。（梁碧玲 攝）

季軍楊梓瑤在競選中，被網民評「廣東話有口音」，她也回應：「我覺得可以慢慢練習啦，我覺得大家都睇咗我進步，（由）TVB面試到而家其實我進步咗好多，廣東話有好大進步。跟住我覺得我之後喺TVB工作嘅話都會進步。（會唔會介意？）唔會，因為我知道我係有口音，我會接受。係呀，我喺荷蘭出世，荷蘭長大，（所以）有口音係好正常。」香港小姐2024｜季軍楊梓瑤「雙餸飯有楊枝甘露」 原來專登咁講？

《2024年香港小姐競選》季軍楊梓瑤。（梁碧玲 攝）

《2024年香港小姐競選》季軍楊梓瑤，身高178cm。（梁碧玲 攝）