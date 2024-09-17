甘比驚喜現身YouTube短劇飾演借錢大老闆　竟爆平時唔帶現金出街

華人置業集團行政總裁兼劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）近年積極發展社交網，日前她再度亮相由混血肥仔（曾達恩Tommy）主導的多媒體頻道BBO（Black Box Office）連續短劇《人生好似好很難》，飾演一名食飯無錢找數的大老闆。

小鳳姐與甘比媽咪合照。（IG圖片）

戲中甘比用餐完畢後，因餐廳信用卡機故障，身上沒有現金的她惟有向隔籬枱的年輕女孩求助，借200蚊埋單。可是該女孩抵死不從，甘比「撻朵」揭開大老闆身份，可是女孩無動於衷，以為甘比裝成老闆呃神騙鬼，更串爆指：「你係Miss Kim Kim，我係鄭秀文呀！」

助手出現後，女孩才大驚相信對方是甘比，甘比埋單後火速離去。之後兩人在電梯前相遇，甘比大方稱讚女孩不借錢給陌生人的行為，她笑說：「公司請到你呢啲員工，好好，冇得頂！」並邀請女孩一同乘搭電梯。最後甘比勸導女孩：「你哋啲後生細女唔好成日咁暴躁，得閒去學吓鈎織啦！」而片中甘比手持的亦是鈎織手袋，十分可愛。

甘比現身YouTube頻道「BBO | Black Box office」短劇《人生好似好很難》第6集。（YouTube@BBO | Black Box office）

甘比現身片尾訪談，笑言今次拍攝要背對白，「冇得亂咁講。」甘比又爆原來平時經常不帶錢出街，大曬貼地隨和一面。不少觀眾大讚甘比友善又幽默。這部短劇的客串名單卡司強大，早前林雪、陳凱琳（Grace）、魏浚笙（Jeffrey）和吳浩康（Deep），後來更出現古天樂，相當犀利。

甘比戲中飾演「Miss Kim Kim」。（YouTube@BBO | Black Box office）

大曬自家鈎織品。（YouTube@BBO | Black Box office）

冇錢埋單，隔籬枱員工求救。（YouTube@BBO | Black Box office）

向年輕女孩借200蚊，可惜不獲信任。（YouTube@BBO | Black Box office）

兩人搭電梯時再度相遇。（YouTube@BBO | Black Box office）

甘比稱讚女孩不借錢給陌生人是正確的。（YouTube@BBO | Black Box office）

女孩非常尷尬。（YouTube@BBO | Black Box office）

甘比出電梯後叫女孩去學鈎織。（YouTube@BBO | Black Box office）

片尾出現星爺把聲？（YouTube@BBO | Black Box office）