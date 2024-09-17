何太直播一原因委屈爆喊失聲控訴　何伯暖心安慰盡見溺寵

月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，兩人連月來備受網民熱烈討論，甚至成為了網絡紅人。何伯被網民批評咸濕老懵懂，何太又被狠批貪錢，但兩人亦無懼大家的負評，更不止一次開直播與網民互動兼大曬恩愛。不過近期何太卻多次在直播鬧爆何伯，把她一手打造的賢妻徹底撕破。然而她每次鬧完何伯之後，總會跟老公和好如初，昨日兩夫妻又再一起開直播。

何太亦在直播中鼓勵大家「做善事」。(直播截圖)

何太日前在直播中提到會把網民的「課金」捐出去。(直播截圖)

何太昨日在直播中突然爆喊，說道：「佢哋一直以來，嗰啲黑粉呀搞事份子佢哋一直以來害我陷害我，佢哋依家攻擊埋人哋嗰啲無國界醫生......」傷心痛哭至失聲，她身旁的何伯即時安慰她，叫她不要哭，不然那些黑粉會開心得拍手掌。何太拿紙巾出來抹眼淚，又哭到咳了幾聲，在何伯的安撫下才慢慢平伏到情緒。何太續說：「佢哋目標係搞我之嘛，我真係唔希望嗰啲無辜既受到牽連受到影響。」何太日前在直播中提到會把網民的「課金」捐出去：「等下次我將所有嘅課金捐晒出去！係啦，我只要自己嗰啲直播啲片有收益就得啦！啲課金啊，都可以全數捐出去嘅，到我手上之時我就全部捐去無國界醫生嗰度！」所以她便說黑粉攻擊無國界醫生。

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)

何太在直播間爆喊。(youtube截圖)