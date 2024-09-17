苑瓊丹為活多幾年做埋科學家　周身瘀傷強調非家暴引致

苑瓊丹升級做女科學家，仲做埋副會長。

一向諗頭多多嘅苑仔（苑瓊丹），計早前被獲封公主名銜，呢日又有新嘅「身份」，榮升「香港女科學家協會」副會長，苑仔就話自己一直研究新科技，仲話自己層次「升級」：「由細到大都冇諗過自己同科學家沾上關係，由『師傅』帶我接觸科學，發現呢啲野唔係高高在上，唔係遙不可及嘅！接觸科學之後令自己大開眼界，想透過科學健康咁『活多幾年』。 」

苑仔忙於做生意和直播，捱到周身傷，早前曾休息時間通經絡，手臂有明顯瘀痕，仲強調無被老公「家暴」。

交遊廣闊嘅苑仔榮升副會長，好友林子聰都到場慶賀，仲滿場飛四圍送禮猶如「男主人」：「近日香港嘅腐乳令到香港好失望，香港人好似冇咗手信，依家我地努力不懈，研發令到佢無菌，我地會搞呢啲研究。善用科學改善生活，搞到依家頭髮都多咗，可以供獻比社會。」林子聰亦附和支持，笑指二人「傾傾吓」就落實研究：「其實所有科學都係由發夢開始，只有創新先係科技，同我地拍戲都係一樣。」苑仔講笑話林子聰搵自己做女主角，搞到票房唔收得，自己「氹掂」林子聰做直播齊齊搵真銀！

剛剛渡過生日及結婚周年紀念，不過苑瓊丹就忙到「冇時間」慶祝，趁返香港同老公「補祝」：「依家幾十歲唔洗慶祝，最緊要家和萬事興、身體健康！我都唔知結婚二十周年添，真係快樂不知時日過，證明我婚姻生活係美滿嘅。」