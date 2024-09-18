前港姐爆當年未到決賽已知賽果　落選後冇簽TVB上年突傳榮升媽媽

《香港小姐競選2024》早前已落實賽果，對於賽果，有認同亦有否定，當然也有少部分人會說造馬等等的言論，甚至有人指根本已一早知賽果。

《香港小姐競選2024》早前已落實賽果。（資料圖片）

曾於《香港小姐競選2017》落選的李清心日前亦為港姐發表一些感言，間接爆出原來她在決賽前已早知自己落選！

曾於《香港小姐競選2017》落選的李清心。

曾於《香港小姐競選2017》落選的李清心。 (黃國立攝)

落選港姐李清心着旗袍好省鏡。（IG@李清心）

李清心在社交平台上發文指：「港姐有感－見尋晚係港姐決賽，心入面又驚覺時間過得太快。我參加那一年係已經係7 年前，2017。對自己無太多信心發展娛樂事業，所以參選完都無簽約。亦好少會同新認識嘅人提起自己選過港姐。d 人通常都好奇，賽果係唔係內定架啦？或者批評下d 女仔唔靚之類。我帶返個頭盔先，以我觀察係參賽兩個多月嘅過程中，大會會用唔同嘅方法了解佳麗們嘅表現。再挑選冠亞季軍，而唔係真係單憑外貌/ 背景。當年決賽彩排其中一個環節就係，兩個佳麗表演，然後晉級嘅就會開門行出黎，而我係無開門嘅哪一位，所以都心知唔會晉級，決賽當晚都係跟返跟返彩排結果。千萬不要google 我以前參選個樣哈哈哈，好醜樣。仲要生曬全面痘痘都走去參選，好彩食左個A 酸，兩個禮拜就有效果。當年我唔知發咩神經，剪左個短頭髮，仲要係金鐘PP 入面間salon，求其用張優惠券再求其搵個髮型師剪。關於選港姐，我估女孩們細細個都會幻想下自己加冕一刻嘅。參加過就夠啦，選美係一個好快樂嘅人生經驗。」

李清心爆出原來她在決賽前已早知自己落選！（社交平台截圖）

當年有一個環節是以一對一方式進行big big channel進行live拎心心。（網上圖片）

李清心選完港姐後並沒有簽約無綫，之後關於她的新聞並不多，唯獨上年突然在社交平台公布生了B，有報道指爸爸是《全民造星III》歌手旨呈。