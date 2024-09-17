東張西望｜女網友識「阿里巴巴總監」4日 被騙50萬仲幫對方揾藉口
撰文：林得懿
出版：更新：
「我已經好小心，但愈小心金額愈被呃得多」今晚播出一集《東張西望》，苦主K小姐先後因見工、刷單而被呃錢，兩次金額加埋約5千左右，不過人類總係犯同一錯誤，K小姐喺IG被一位自稱阿里巴巴總監搭訕，短短4日內心甘情願被騙走50萬。
疑似騙徒嘅Kevin自稱45歲，單身，高薪厚職、家住跑馬地，package好似都唔錯，K小姐仲因為怕對方係騙子，同對方視像通過，發現真有其人後，就係咁開始墜入騙局。Kevin不時游說K小姐爭現金券，仲話買完之後只需「回收訂單」即可賺取8% 差額。Kevin一開始借出自己嘅帳戶，叫K小姐試下係咪可以提款，發現可信後，K小姐小試牛刀傳20萬入帳戶，再嘗試提取6萬，成功之後，K小姐再次存入30萬。
Kevin之後再向K小姐推薦彩金活動，100萬送108888元，由於K小姐唔想參加，於是Kevin又再提議佢用自己帳戶報名，但好快K小姐就發現「回收訂單」失敗，而客服解釋係因為彩金活動未達標，所以兩個帳戶都無法提款，K小姐雖然有所懷疑，但另一方面竟然產生「佢係咪都係受害人？」諗法⋯⋯ 而當Kevin發現K小姐無入錢之後，仲鬧爆K小姐，繼而失蹤。「你哋會覺得點解呃完又被呃，因為我對呢啲完全無認識，外面世界進步成點，加上我比較簡單，我無諗咁多複雜嘅嘢⋯⋯」