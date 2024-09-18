暗夜與黎明劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《暗夜與黎明》陸劇，有翁良平作為編劇，和追風者是同一個編劇。黃楠、李才為執導，由陳哲遠、聶遠領銜主演的一套以明查暗鬥的懸疑間諜，但又加入了商業元素為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《暗夜與黎明》｜劇情大綱

劇情背景設定在1950年前後，一場震驚上海的爆炸事件使地下黨員路正陽與舊警察林少白首次交鋒，雙方各展所長。六年後，隨著上海的解放，路正陽正式成為反特戰線上的一名骨幹成員。面對嚴峻的反特鬥爭形勢，在領導的支持下，路正陽經過嚴格的篩選，大膽與被譽為“上海百事通”的舊警察林少白再次合作。

兩人雖然互不信任，卻不得不攜手合作，在公安局社會處二室組成搭檔。他們成功破獲了保密局上海特別站王牌特工鄭蘭亭策劃的多件重大案件，包括“金庫大劫案”、“金融風潮案”、“二·六轟炸案”和“疫菌戰”，徹底挫敗了隱藏在暗處的敵特分子的陰謀。他們精心策劃的「覆海計畫」為上海的和平與穩定做出了卓越貢獻。

兩人從不斷摩擦到逐漸建立信任，最終成為生死與共的同志和戰友。在路正陽的影響下，林少白逐漸找回了「要做這個城市的銅牆鐵壁」的從警初心，最終從一名舊警察蛻變為光榮的人民公安。而路正陽則在林少白的影響下，解開了隱藏多年的心結。

《暗夜與黎明》播出時間｜最新追劇日曆

《暗夜與黎明》一共有39集，由CCTV-8、愛奇藝播放。CCTV-8每日播放2集，愛奇藝首日20:30更新3集，之後每日19:30更新2集。在10月5至7日各更新1集。

《暗夜與黎明》｜演員人物關係圖

電視劇暗夜與黎明@weibo

《暗夜與黎明》｜演員

陳哲遠 飾 林少白

陳哲遠飾演一名鬼馬精明的租界警察，聰明伶俐且機靈世故，被稱為「上海百事通」。他擅長從各種人群中挖掘線索。

電視劇暗夜與黎明@weibo

聶遠 飾 路正陽

聶遠飾演一名經驗豐富的中共老特工，性格冷面剛正、果斷利落，擅長掌控全局，精通特工手段，並且身手不凡。雙男主在不斷反轉的敵我關係中交鋒，展現出“非典型”男主的逆襲之路。

電視劇暗夜與黎明@weibo

邢菲 飾 金妍

女主角邢菲飾演的女法醫金妍出身於富商家庭，但她志向遠大，堅信能穿透黑暗讓真相浮出水面。她歷經艱難，突破重重困難，最終成為新中國第一代女法醫。