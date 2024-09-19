專訪｜丁噹來港開演唱會搵吳若希出歌　談第一印象：穿得那麼性感

丁噹同吳若希一見如故，就好似識咗好耐咁。(葉志明 攝)

「情歌天后」丁噹將於9月21日在麥花臣場館舉行《當我們再一起》演唱會，並預告會邀請吳若希（Jinny）合唱全新廣東話歌《談戀愛》，二人首次合作就一拍即合。丁噹與Jinny接受《香港01》專訪時表示那天才是第四次見面，二人已經感覺很熟悉，就像已經認識很久的朋友。



原來丁噹與Jinny接受《香港01》專訪當日才是第四次見面。(葉志明 攝)

丁噹因《我愛他》爆紅是人生意料之外

丁噹在17年前出道，但一出道並不是很順利，直到2009年為偶像劇《下一站，幸福》唱主題曲《我愛他》而爆紅，後來她一直為戲劇和電影唱主題曲，被稱為「主題曲女王」。在爆紅之前，丁噹經歷10年的過渡期，她被問到這段時期怎麼過，她表示：「我開始簽約唱片公司，我那時候只有一個出發點，我就是希望我有一張專輯讓大家看到，我覺得喜歡唱歌的人有一張專輯是很重要的！」丁噹的第一張專輯發了之後，到《我愛他》爆紅，都是她的人生意料之外。她沒有想過自己「紅不紅」這個問題，她覺得重要的是「我有沒有享受做歌手這件事」，她覺得享受唱歌比較重要。

丁噹當年憑《我愛他》一曲而爆紅，但她覺得是意料之外。(葉志明 攝)

丁噹將於9月21日於香港舉辦個唱，她表示自己已經多年沒來香港：「其實我有7年沒來香港，我有5年的時間都在做Musical，其實做音樂劇它是一個我完全中間沒有回到一個歌手的狀態，還是我還很投入在音樂劇。」這幾年其實丁噹都在做音樂劇，她很沉醉在演戲方面，所以讓她覺得有很多的時間做內部的調整，沉澱自己，沒有在想那些有的沒的。出道已經17年的丁噹，跟最初出道時還是一樣，保持著自己的初心。

出道已經17年的丁噹，跟最初出道時還是一樣，保持著自己的初心。(葉志明 攝)

吳若希一出道就爆紅但入行冇目標

跟丁噹出道多年才爆紅有分別的吳若希，當年一出道已經爆紅，囊括多個新人獎的她，心態上與她有沒有什麼不同？吳若希覺得自己從一出道就很順利，但對自己沒信心：「我諗因為係所有嘢都好似好順利咁，所以我係好驚，即係我覺得反而我對自己嘅信心唔係好大！咁呢個就係我同佢最大嘅分別。我會覺得好多嘢未足夠，因為我喺我咩都唔知嘅情況底下，即係好似突然間發生咗咁。」吳若希表示自己當年入行時沒有什麼目標，是一個很意外的經過，而且她遇到的都很像一直把她推到「高位」，雖然吳若希一直被推到高位，但她覺得自己的心態還未接受。

吳若希當年一出道已經爆紅，囊括多個新人獎。(葉志明 攝)

吳若希表示自己當年入行時沒有什麼目標，是一個很意外的經過。(葉志明 攝)

吳若希覺得丁噹是一個很正面的人，而自己則不是太正面的人，因為她覺得自己每一樣東西都會擔心：「其實我係一個好細膽嘅人嚟！喺我角度就係經歷完呢一堆嘢，即係驚咗咁多年啦，我覺得我已經去到人生第二個階段啦，反而我慢返落嚟之後，留意多咗身邊嘅嘢！」吳若希覺得她與丁噹唱的新歌《談戀愛》中的情節很像二人，因為不論歌中還是現實中她們價值觀都是截然不同的人，所以這歌跟她們很配。

吳若希覺得不論歌中還是現實，她與丁噹價值觀都是截然不同的人。(葉志明 攝)

吳若希覺得自己很膽小，因為每一樣東西都會擔心。(葉志明 攝)

兩個價值觀截然不同的人首度碰上

談到兩個價值觀截然不同的人，是怎樣被拉在一起合唱？丁噹表示是在3月的時候出了一張新專輯《日與夜，跟自己說晚安》，而當中有一首歌她覺得很想出一個廣東話版本：「裡面有一首歌我覺得很K，叫做《最好不要再遇見你》，我覺得這麼K的歌，一定要出廣東版。」而促成二人合作的是丁噹找公司的人問推薦誰，當時很多人都推薦吳若希：「然後那個時候我不認識jinny，大家說她的聲音很好聽，我就開始網路上面看她的一些影片。」

兩個價值觀截然不同的人，是怎樣被拉在一起合唱？(葉志明 攝)

但原來吳若希給丁噹的第一印象是在社交平台的影片，當時丁噹覺得吳若希：「穿得那麼性感，個子這麼高，她給我感覺很亮眼！」丁噹再聽吳若希的聲音，心裡覺得還挺「柔軟」，所以就決定要跟吳若希合唱。當時吳若希正在拍劇，所以丁噹反而擔心她會吃不消，因為要錄音又要拍劇，但吳若希「沒在怕」的，拍完劇就去直接去錄音，但仍然可以唱出動聽的聲音，讓丁噹不禁佩服。

丁噹佩服吳若希邊拍劇邊錄歌。(葉志明 攝)

緣份把二人拉在一起

第一次見面的二人原來不用磨合，「大喇喇」的二人一見如故，丁噹說：「我感覺我們好像彼此都很信任，就是我們第一次見，就像認識了很久的感覺，我跟她就是這樣。我們拍MV是第一次見，我們今天是第四次見，但是我覺得我們好像認識了很久，是緣份！」

之前沒見過面的二人，一見面就像老朋友一樣。(葉志明 攝)

緣份把丁噹同吳若希拉在一起。(葉志明 攝)

「以前是女孩，現在是女人」

丁噹將於本周六於香港舉辦個唱，而5年前的2019年，丁噹曾宣布在香港舉辦個唱，但因為社會問題而取消。對此，她沒有為這而不開心，她不會執著為何而取消，因為心態轉變了。丁噹透露香港個唱的其中一part可以讓粉絲點歌，是屬於香港粉絲的專利，到時候如果想讓丁噹點中的粉絲，記得做好準備讓丁噹看見你。

丁噹透露香港個唱的其中一part可以讓粉絲點歌，是屬於香港粉絲的專利。(葉志明 攝)

除了點歌部分，丁噹還特地為這次演唱會學了一首很難唱的廣東歌，至於是那一首歌就等當天揭曉，丁噹只透露：「是男生的歌，而且這首歌是大家都會K，但很難唱的一首歌。」眾所周知丁噹是情歌天后，她被問到有沒有想過「轉歌路」時，她透露這次的香港個唱開場就已經會「熱舞」：「開場應該會讓大家一起跳舞的。」至於性感方面，丁噹亦不會讓大家失望，她表示「性感是必需的」，而性感在哪一方面就先賣個關子，讓大家到時去發現，丁噹為能呈現更好的線條，會再努力一點點去訓練，務求令大家都看得開心。至於到時候能否在個唱上見到丁噹跟吳若希合唱《談戀愛》一曲，也是先賣個關子，讓大家期待一下。

丁噹透露這次的香港個唱開場有熱舞有性感。(葉志明 攝)