港姐冠軍莊子璇愈大愈靚五官立體　卸任自勉︰我值得發光發亮

《2024香港小姐競選》決賽已圓滿落幕，隨著新一任港姐誕生，上屆港姐冠軍莊子璇亦正式卸任。莊子璇決賽當晚兼任司儀，表現大方外貌身材都比以往LEVEL UP，被讚愈大愈靚，決賽後她亦在IG寫下長文抒發卸任感受。



莊子璇當選港姐冠軍轉眼已一年。（IG：@hilary_ig）

莊子璇當選港姐冠軍轉眼已一年。（IG：@hilary_ig）

莊子璇身穿紫色低胸紗裙現身港姐決賽，完成一年任期，可謂百般滋味在心頭：「一年前，是香港小姐的舞台，讓大家認識『莊子璇』。正如我昨晚（15日）卸任感言所說的，這個旅程是我最重要的中轉站，讓我有機會去嘗試，去挑戰，去克服。說實話，這個過程，有迷惘過，失落過，崩潰過。但正正是因為不希望辜負一直相信我的人，所以選擇堅持下去。感恩，這一年有機會擔任台慶司儀，這一年有機會擔任J Music主持，這一年有機會參與劇集《金式森林》拍攝，甚至這一年有機會成為港姐司儀。」

莊子璇身穿紫色低胸紗裙現身港姐決賽擔任司儀。（TVB）

網民讚她主持表現生動自然。（TVB）

莊子璇俯身訪問汪明荃，驕人身材表露無遺。（TVB）

歷經不同挑戰，莊子璇自覺長大不少，亦愈見堅強相信自己：「或許，仍然會有人質疑我，批評我，否定我，這一刻，我不會奢求得到所有人的認同，我只希望可以用自己的，努力，堅持，作品，證明給大家，我也可以值得發光發亮。多謝，一直以來照顧我的家人，一直以來陪伴我的朋友，一直以來支持我的粉絲，一直以來相信我的，鼓勵我的，提點我的，一眾幕後人員，是你們讓我一直進步。」

莊子璇當選時鼻比較扁。（IG：@hilary_ig）

一年過去莊子璇被指靚咗好多。（IG：@hilary_ig）

一年過去莊子璇被指靚咗好多。（IG：@hilary_ig）

莊子璇謙稱自己是新人。（IG：@hilary_ig）

莊子璇謙稱自己是新人。（IG：@hilary_ig）

卸任後莊子璇自言以「新人」身份重新出發：「今天開始，我會以新人『莊子璇』身份，踏上新一個旅程，繼續保持初心，我深信，只要我做好自己，就係對你哋最大嘅回報。香港小姐這個歷程，對於我來說並不是完結，而是完整了我人生的其中一塊拼圖。感激遇上的一切一切。我亦祝願新一屆嘅香港小姐，能夠展開屬於你自己獨一無二的旅程，無論遇上幾多困難，都能夠一一克服。」