港姐冠軍倪樂琳現身廣州獲洗版式激讚　邪惡視角曬完美胸型勁吸睛

出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及「友誼小姐」王汛文，當選後連日來出席各類活動。日前她們還一日跑兩場，中午完成香港的領獎活動後，即馬不停蹄到廣州出席中秋活動，與當地市民見面一起歡度佳節。

決賽當晚三甲在水晶凳合照時卻引發「遮擋」風波。（資料圖片）

左起：「友誼小姐」王汛文、亞軍梁嘉莹、冠軍倪樂琳及季軍楊梓瑤，連日來出席各項領獎活動。（資料圖片）

四位港姐日前中秋節連跑兩場，（視覺中國）

中午在香港領完獎，晚上就到廣州出席中秋活動。（視覺中國）

從網民分享的片段所見，四位港姐這幾天雖然忙到不得了，但未見有疲態，依然省鏡，而且還非常友善，全程笑臉迎人。當中以冠軍倪樂琳最受歡迎，她也非常識做頻頻向現場觀眾派心心，展現各自甜美可愛一面，當選短短幾日已有這樣人氣已非常不錯。不少現場見完倪樂琳真人的網民，事後都在網上留言大讚：「今年冠軍好靚」、「見到本人真的超好看」、「無死角」、「冠軍真係大氣噶感覺」、「冠軍，自信陽光甜美溫婉，而且沒攻擊性」、「這才是冠軍的顏值氣質啊」。

冠軍倪樂琳非常受歡迎。（視覺中國）

冠軍倪樂琳向觀眾派心心。（視覺中國）

頻頻派心。（小紅書）

另外，有幸運網民更成功埋身向倪樂琳攞簽名，期間更用電話拍下照片，但這個無心的「邪惡視角」卻意外將倪樂琳的完美胸型表露無遺，相當吸睛，被讚冠軍級身材。而有留意開今屆港姐的網民，都知道倪樂琳心口有個「胎記」，但她並不介意，也沒有刻意化妝遮掩，於泳裝環節中大方展示，她曾表示這個胎記是她的特色，並非不漂亮的東西，盡顯自信美。

倪樂琳友善為大家簽名。（小紅書）

這個邪惡視角不得了。（小紅書）

身材好好。（小紅書）