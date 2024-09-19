粵劇《忠烈楊門》口碑載道舉行慰勞宴　汪明荃期待重演再演佘太君

由彭美施（施姐）擔任總策劃兼出品人的新編粵劇《忠烈楊門》，於8月公演一連4場均爆滿及贏得好口碑，班主施姐特別於昨晚（18日）於西苑酒家舉行慶功宴，該劇大部份演員均抽空出席場面熱鬧，尤其近日工作繁多的汪明荃都坐足全場，更幸運抽到千元利是。一眾演員大合照時更以：「《忠烈楊門》，明年載譽重來，震撼全城！」作為口號，明年重演已勢在必行。飾演佘太君被讚轉型成功的汪阿姐，坦言好想有機會再演佘太君，她說: 「我一定會唱及演得更好！」

汪明荃、施姐、吳美英對《忠烈楊門》重演充滿期待。

慶功宴席間施姐致詞表示：「首先要多謝各位演員的落力演出，今次動用了超過180位台前幕後通力合作，成就了《忠烈楊門》，更加感謝觀眾對此劇的喜愛，自問還有很多改善空間，收集了很多好的建議，故若重演也必定首要把劇本修改好， 讓大家看到升級版的《忠烈楊門》。」施姐更透露例如已構思楊宗保（梁兆明飾）會在升級版中真身登場等。

施姐、汪阿姐、美英姐慰勞宴上心情興奮 。

《忠烈楊門》由汪明荃擔演佘太君，與一眾梨園出色文武生及花旦所演楊家將合作，連場激烈武打及唱出家國情，對於該劇已籌備升級版，她會否再演佘太君?汪阿姐表示: 「很高興可以成身為《忠烈楊門》一份子，聽到施姐話會重演，對我亦好有幫助。 因為俾我多一個機會，可以做得更好一點，未知重演會否和其他演出可會撞期，但我很希望可以配合得來。而我第一次做老角， 眼見每一位演員都好打得，這班年輕一輩演得很好，我反覺得自己不夠好，應該要再努力一些。」阿姐認為她的不足在於：「我有些心怯，整個戲的負擔都很重。第一場演出自問演得唔好，當練習而己，後來熟練了亦暢順好多。」

《忠烈楊門》口碑載道 ，施姐與台前幕後 舉杯慶祝 。

眾前輩及當時得令小生花旦齊齊出席《忠烈楊門》慰勞宴。

對於有觀眾讚阿姐越唱越有感情，被阿姐所演佘太君的情感帶動了。阿姐稱 : 「我係擅長做感情戲，好像演電視劇那樣，只不過亦嫌演得唔夠威嚴，這個戲應該要再威嚴些。但又怕會太惡，加上唔習慣演老角。」阿姐稱家英哥亦聽取了一些別人的意見再給她建議，所以好希望下次演得再好一些。 她說《忠烈楊門》是施姐第八個作品，很難得有一個班主出心出力出錢，全程參與其中，認真看待每件事，那個感覺是很不同，對整個粵劇界貢獻好大。而且整個團隊合作好好，update 又upgrade了!

阿姐出席慰勞宴話好開心與年青一輩合作。

阿姐抽中千元現金獎。

藝術總監吳美英對於施姐表示會重演《忠烈楊門》好開心，最難得有這麼多演員一起演出，可以參與其中已經覺得很榮幸，她說: 「如果明年我還有機會再參予，應該是我的盼望，亦是我的願望。」有沒有想過如何做得更好？她認為施姐比她更會動腦筋，每一齣戲都是全靠施姐，每次演出都有不同的創意，期待再做的時候有新的東西給觀眾看到。

梁非同感謝阿姐提點令她演技大進。

廖國森亦表示今次合作很開心，首先不要說錢，很難得是有個很有心的班主，可以召集粵劇界這麼大陣容其實是很困難，因為大家的演出檔期都很密。加上施姐不惜功本，投資很大，就為了做一齣好戲給大家看，在戲行來說真的很難得，因為現在市況不是很好，然而今次看到一出都沒有票了，幸好我一出票就買了十張，再買已說不好意思沒有票。所以明年真的載譽歸來，對觀眾來說是開心事。

梁非同負責抽獎，玩得開心 。

昨晚出席的演員計有：汪明荃、廖國森、梁兆明、梁燕飛、梁非同、宋洪波、李秋元、王志良、新劍郎、黃小鳳、林芯菱、林穎施、陳玬橦、符樹旺、鄺紫煌、陳景銣、司徒凱誼、吳國華、陳玉卿、盧麗斯等，還有編劇杜詠心、武術總監韓燕明及音樂領導彭錦信等出席，場面非常熱鬧。