三上悠亞揀老公要三千萬年收入　公開招募：達標嘅男性真係好少

前日本AV女優三上悠亞旋風式襲港！過往三上悠亞這位日本殿堂級AV女優曾多次遊港，但她於退役後都未曾出席過香港的商演活動。今日（19/9）三上悠亞應邀出席內衣品牌活動，未到正式開始時間，現場就擠滿數百想一見「女神」的粉絲，場面相當墟冚！

三上悠亞出席內衣品牌活動。（葉志明 攝）

三上悠亞接受《香港01》訪問，透露會留港三日兩夜，明天就會離開，說道：「暫時未有時間，如果大家有提議可以話我知。」被問到會否考慮參演香港的劇集或電影拍攝，她回答：「因為我一直都冇練習，所以都冇考慮，但係如果有機會嘅話都想試吓。」

三上悠亞在訪問前換上了拖鞋。（葉志明 攝）

有記者提及港產AV女優繪麗奈，不過三上悠亞就表示「冇聽過」和不認識，但她說有機會的話會看一下她的作品。她表現得有些驚訝，並說：「唔知，但係有機會都想睇吓。」

三上悠亞被問到揀內衣的喜好，她表示會着重內衣的質感。（葉志明 攝）

早前三上悠亞曾出演Tyson Yoshi的MV女主角，她在訪問中就表示昨天想起了他求婚成功的事，所以就IG上追蹤了Tyson Yoshi。她說：「我知道佢求婚成功。」並特別錄製了一段短片祝福他，而笑言：「好可惜你求婚成功。」

三上悠亞拍片祝Tyson Yoshi新婚快樂。（葉志明 攝）

有報道指三上悠亞曾表示將來老公的條件是三千萬円（約170萬港幣）年收入，訪問中提起此事時，她就反問：「係咪喺香港大家都知道？」

三上悠亞透露，喜歡溫柔，而且飲食習慣相同的男性。（葉志明 攝）

她續說：「本身喺個訪問講呢句說話，係諗住講笑，對於我嚟講，另一半年收入比我更加高當然係好，但係都到好鍾意嘅時候就真係咩都冇所謂。因為坦白講，年收入比我更加高嘅男性真係好少，所以任何人都得嘅。」她坦言自己搵另一半是憑感覺，如果感覺OK就可以了。她說：「目前我冇乜可以認識到其他男性嘅機會，而家招募緊男朋友。」