黃曉明認愛葉珂共過中秋佳節　Baby獨自行畫展孤獨過中秋

內地男星黃曉明同網紅葉珂的緋聞傳足兩年，二人從未公開認愛。沒想到在19日男方就霸氣官宣：「大家別猜啦，我們在一起了。」隨後，有網民就掘出指是女方在2015年發出的微博貼文，公開向男方表白並要他休了Angelababy(楊穎），沒想到在9年後竟願望成真，但她之後就作出澄清，揚言該微博貼文不是出自她本人的。

黃曉明認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

就在17日中秋佳節，黃曉明帶同兒子小海綿回家與父母吃飯，一家人難得共聚，他就將照片上貼微博，結果有網民就去葉珂的社交網站留言：「你是幫忙拍照的嗎？」結果她本人沒有作出回應，但卻引來她的好閨密回應：「已婚，不在一起過節難道跟你過節啊？」意外爆出二人疑已婚消息。

在大家還在猜測之下，沒想到黃曉明就19日下午突然官宣：「抱歉，佔用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」還標記着葉珂名字，但對已婚傳聞沒有作出回應。

黃曉明上貼一家人慶祝中秋照片。（黃曉明微博圖片）

黃曉明認愛。（黃曉明微博圖片）

隨後，有網民就掘出指葉珂在2015年發出的微博貼文，竟然在9年後願望成真令大家感到相當意外，當時貼文為：「我好愛你，哪天你休了楊穎，我定等你回來聚我！」還標記着黃曉明姓名。當時黃曉明與Angelababy還在熱戀中，不過在同年5月二人宣布已領證結婚，在10月份於上海展覽中心舉行世紀婚禮。

葉珂樣貌美艷。（葉珂微博圖片）

網民指出是葉珂於2015年發出的微博貼文。（微博圖片）

不少網民看到後都紛紛直批葉珂根本是心機女，更不斷指責她是小三，但葉珂隨後就在個人微博發文，直指所謂的2015年發出貼文根本是假的，發文的帳號並不是她本人：「非本人帳號，不要傳謠了。」

黃曉明與Angelababy在2022年宣布離婚。（視覺中國）

中秋佳節應本人月兩團圓，一家人開開心心吃飯，黃曉明固之然開心與家人團聚，而Angelababy 似乎孤獨過節，在中秋節當日上貼一張獨自一人看畫展的照片，並表示：「月圓人團圓。」兩者上貼的貼文差別甚大，令不少網民都心疼她。