黃劍文舉辦首個個人演唱會　大賣關子到時會有咩驚喜

《中年好聲音2》參賽者黃劍文（Kimman）入行多年，即將舉行首個個人演唱會！有見及此，昨日（18日）Kimman於將軍澳一商場舉行《黃劍文Standy By Kimman演唱會發布會》。

黃劍文（Kimman）即將舉行首個個人演唱會！(公關提供)

活動上，Kimman宣布有關個人演唱會詳情外，更率先透露演唱會籌備情況！而一向愛錫粉絲的Kimman更於發布會中獻唱，並與粉絲們玩遊戲，齊齊分享這份喜悅，共度中秋！

Kimman宣布有關個人演唱會詳情外，更率先透露演唱會籌備情況！(公關提供)

活動甫始，Kimman於一片歡呼聲中閃耀登場，並向觀眾打招呼及表示很高興能在中秋佳節跟大家宣布「喜訊」。提到即將舉行的個人演唱會，他表示十分期待，而籌備工作已經密鑼緊鼓進行中。被問到會否有驚喜送予粉絲，Kimman大賣關子，但會盡自己所能呈現不一樣的舞台予觀眾，以報答大家。

Kimman個人演唱會籌備工作已經密鑼緊鼓進行中。(公關提供)

及後，Kimman率先為現場觀眾一口氣送上《愛很簡單》及《愛我別走》兩首歌曲。演唱過後，親切的Kimman更與粉絲們玩遊戲。過往的表演Kimman都會帶著結他，適逢舉行個人演唱會，他邀請一眾粉絲為他設計一支新結他！

Kimman率先為現場觀眾一口氣送上《愛很簡單》及《愛我別走》兩首歌曲。(公關提供)

台上各粉絲都心思盡出，為Kimman送上「新結他」。遊戲過後，Kimman更加碼為粉絲送上歌曲《尋找消失的過去》。發佈會接近尾聲時，Kimman邀請演唱會主辦及各單位到台上進行祝酒儀式，預祝演唱會火速爆滿！

台上各粉絲都心思盡出，為Kimman送上「新結他」。(公關提供)

Kimman正式宣布《黃劍文 Standy By Kimman 演唱會》，將於10月22日（星期二）假旺角麥花臣場館盛大舉行，門票將於9月20日正式公開發售！ 最後，活動結束後，Kimman走到台下與一眾粉絲影大合照，答謝她們親臨現場為他打氣，並為佈發布會劃上圓滿句號。

Kimman正式宣布《黃劍文 Standy By Kimman 演唱會》，將於10月22日（星期二）假旺角麥花臣場館舉行。(公關提供)