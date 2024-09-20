黃浩然家族海味生意隨時代轉型數碼化　為拍新劇增磅變凸腩中年

黃浩然既是實力派演員也是老字號海味店一份子，無論在演戲或是經營家族海味生意都抱着勇於創新求變的精神。隨着時代不斷向前發展，黃浩然及其家人努力經營海味家族生意38年，顯出無比堅毅，對未來發展有著「前瞻 所以創新」的執著。黃浩然及其生意皆是銀行數十年的客戶夥伴，一起攜手走過數十載，銀行手機app更可以讓中小企隨時隨地管理公司賬戶、過數、匯款、外匯甚至出糧，讓黃浩然在生意管理上可以省卻不少寶貴時間，能妥善分配演藝、生意及照顧家庭。銀行今次邀請多位年輕創業家一同拍攝廣告，黃浩然就以真實客戶用家身份，分享善用數碼化服務的好處。

黃浩然既是實力派演員也是老字號海味店一份子，無論在演戲或是經營家族海味生意都抱着勇於創新求變的精神。

黃浩然家族經營海味生意38年 高峰期一街8間舖

黃浩然的家族經營海味店38年，緊貼時代不斷轉變，在翻開經典舊舖照片時，黃浩然感慨時光飛逝，其年輕造型及至十年前抱著大兒子Kayden為新舖開張，他說:「大家都知道我家做海味、零食生意，我代表創辦人的第二代，記得細個時，媽咪每日在銀行花一小時排隊入一張又一張支票，今次拍攝的商業銀行app，可以在網上辦妥所有理財，一部手機就可以處理妥當。我家舖頭是中銀香港數十年的客戶，可以說是一起成長。」

黃浩然1997年為新店開張揭幕。

而今次因為拍攝廣告，他找到很多有紀念價值的舊照片，好像當年（1997年）他負責為最歷史悠久的一間舖頭揭紅紙，看到舊照片令他勾起很多回憶及感覺，黃浩然說:「當年的威利麻街，一條小小的橫街，臨過年大家都在辦年貨，我們會一家總動員幫手，在街上拉起橫額很有氣氛，高峰期我們一條街有八間舖，現在一些數十年的舊客，閒時也會來購物跟我們聊天。」

今次因為拍攝廣告，他找到很多有紀念價值的舊照片。

黃浩然1997年為威利麻街新店開張揭幕。

黃浩然 演戲與營商 前瞻所以創新

黃浩然表示，家業營運多年，當中看到很多轉變，他說:「例如出糧、入票、轉賬，從前要到銀行排隊，現在可以透過網上商業銀行，用手機app就可以做理財指示，就像我們舖頭，由以前只有門巿，面對面做生意，經歷疫情後，現在有網購，與從前很大分別，不過我們堅持有實體店，維持人與人之間的溝通，因為很多是熟客，幫襯很多年。近年我們舖頭有很多香港製造的產品，希望保持香港文化。」對於中銀香港今年商業理財服務的主題「前瞻 所以創新」，黃浩然認為很切合其兼顧演戲與營商的方向，他說:「無論做演員或做生意，都要打穩基礎，因應自己的狀況去定一個目標，向這個目標大膽創新，不要被框框規限，這是最重要。」

黃浩然指演戲及營商需要前瞻及創新。

為拍攝新劇《數字人生》一日五餐 邊拍邊食增磅谷肚腩

正忙於拍攝ViuTV新劇《數字人生》的黃浩然，在劇中飾演凸腩中年，拍攝在即，黃浩然趁拍攝廣告的空檔，把握機會邊拍邊吃零食增肥，黃浩然說:「由於要增磅，我不能做運動，已有三個多月沒有舉重及做任何運動，新劇有多場拍攝我需要赤身不能穿上衣，因為要增肥，其中最辛苦是一日要食五餐，現在已增了十多磅，在埋位拍攝前，如果肚腩不夠大，更會大喝兩支水谷大肚腩，初時擔心自己能否增肥成功，因為我入行初時也只得120多磅，從來沒肥過，現在效果總算可以。」

黃浩然笑言要用西裝遮蔽悉心栽培的肚腩。